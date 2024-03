„První poločas byl z naší strany solidní. Soupeře jsme téměř do ničeho nepustili,“ začal se svým pozápasovým komentářem krnovský kouč Gustav Santarius. Kofola několikrát zahrozila. Dvě šance měl Váňa, jednu Mráz. Dvě minuty před poločasem se Váňa dostal k zakončení po přihrávce z levé strany. Snažil se přehodit brankáře, o kousek ale minul. „Byla to velká šance, bohužel Martin zakončoval svou slabší nohou a branku netrefil,“ litoval kouč Kofoly.

Břidličná převedla obrat, klíčem k úspěchu gólman Vyklický

Druhý poločas nabídl podstatně zajímavější podívanou. Po třech minutách hry přišel zkrat Richtára směrem k Váňovi a domácí kapitán za něj viděl červenou kartu. „Místo toho, abychom přesilovku využili, tak jsme sami inkasovali. Vlastní nekoncentrovaností jsme si nechali dát branku,“ byl naštvaný Gustav Santarius. Postupně propadli Koblasa, Tümmler a Igbinoba. Nieslanik tak započal cestu za hattrickem. O osm minut později u Vítkovice vedly. Nieslanik proměnil pokutový kop. „Od stavu 1:1 vzal osud zápasu do svých rukou rozhodčí. Penalta byla z ničeho. Hráč vyskočil do vzduchu a najednou z toho byla penalta. Zvláštních situací bylo v utkání více,“ kroutil hlavou Gustav Santarius. „Když to přeženu, bylo nám mávnuto snad čtyřicet ofsajdů,“ pokračoval naštvaný trenér Kofoly. Hosty vrátil do hry brankou Váňa, který se trefil přímo z rohu. „Pak nám vyloučili Igbinobu po dvou žlutých kartách. Obě byly přísné. Vítkovice přidaly třetí gól, my už jsme dokázali už jen snížit. Když pominu rozhodčí, tak jsme měli s přesilovkou naložit lépe,“ zakončil Gustav Santarius.

Vítkovice – Krnov 3:2 (0:0)

Branky: 52. 60. (penalta) a 90. Nieslanik – 81. Váňa, 90.+5. Váňa. Rozhodčí: Korch – Poláček, Vlk. ŽK: Palej, Agbo, Chýlek, Sýkora – Igbinoba, Havlíček, Lavrovič. ČK: 48. Richtár – 86. Igbinoba. Diváci: 105.

Krnov: Rolný – Sabo (67. Dočkal), Igbinoba, Swiech, Havlíček – Václavek (67. Hřivnáč), Tümmler, Kolbasa (60. Říha), Lavrovič – Mráz, Váňa. Trenér: Gustav Santarius.