Jiskra ve Frýdlantu nastoupila bez nemocného Jiřího Furika. V bráně dostal vůbec poprvé v mistrovském utkání příležitost Karel Kohout. Změny nastaly i u Frýdlantu. Domácí klub krátce před utkáním oznámil, že posílil o zkušené hráče Stýskalu s Hrdličkou, na lavičce byli Prepsl a Cabák. Tato čtveřice ještě v minulé sezóně hrála s Frýdlantem MSFL.

Zápas začal úvodní převahou Jiskry, hrálo se převážně na polovině domácích, ovšem bez vyložené šance. Rýmařovští měli jen náznaky. První gólová šance přišla ve 22. minutě. Po centru Patrika Kundrátka z pravé strany hlavičkoval z vynikající pozice Marek nad břevno.

Poté zahrozil poprvé i Frýdlant. Na Kohouta vypálil přízemní střelu Voznica, ale gólman Jiskry si s ní poradil. Ve skluzu mířil následně nebezpečně Svatonský, ale jednak minul, navíc sudí odmávali ofsajd. Ve 34. minutě se domácí radovali. Po centru Střižíka z pravé strany zavíral na zadní tyči Svatonský, který se nemýlil – 1:0 pro Frýdlant. O tři minuty později domácí potrestali laxní bránění Jiskry a na konci akce navýšil jejich vedení Voznica. Hned po rozehrání mohla Jiskra snížit. Na pravé straně si šikovně vedl Patrik Kundrátek, který přihrál před bránu, kde Jan Kocúr zblízka přestřelil. O poločase Jiskra prohrávala o dvě branky.

Snížit mohla v první minutě druhé půle. Kundrátek rozehrál přímá kop nakrátko na Marka, jehož štiplavou střelu z vychytal Švrčina. Krátce poté museli kvůli zdravotním problémům v rychlém sledu za sebou ze hřiště Jan Kolísek a Lukáš Kundrátek. Jiskra i tak domácí dokázala zatlačit a hrálo se převážně na polovině Frýdlantu. Domácí začali spoléhat výhradně na brejky. V 60. minutě hry vypálil nepříjemně Němec, gólman Švrčina si ale nadvakrát s míčem poradil. Tlak Jiskry se stupňoval. V 64. minutě Jan Kocúr skvěle poslal do náběhu Romana Marka, ten zasekl a nabil ke střele Navrátilovi. Ten se opřel do rány a s pomocí levé tyče míč dostal do sítě – Rýmařov prohrával ve Frýdlantu už pouze o gól.

Vyrovnáno mohlo být o čtyři minuty později. Honza Kocúr poslal další skvělou přihrávku na Navrátila, ten se kličkou zbavil bránícího beka domácích a zjevil se sám před Švrčinou, který včasným výběhem Navrátilovu střelu lapil. Tohle byla stoprocentní šance Jiskry, která volala po vyrovnání. Obraz hry se nezměnil, Jiskra nadále tlačila a domácí zcela rezignovali na ofenzivní hru. V 74. minutě Hleba skvěle zpracoval míč, zajel s ním hluboko na polovinu Frýdlantu a odcentroval před bránu, kde ve stoprocentní šanci hlavičkoval Němec nad bránu.

Domácí v 80. minutě z ojedinělé akce zahrozili, ale gólman Kohout pohotovým zákrokem zneškodnil nebezpečnou hlavičku hráče Frýdlantu.

V závěru se domácím hráčům zkušeně dařilo kouskovat hru a otupit tlak Jiskry. V nastaveném čase se jim ještě podařilo skórovat. Rýmařovští hráli vabank, když domácí vystihli jejich rozehrávku a hnali se čtyři na dva. Nájezd proměnil Mikulenka. Jiskra tak prohrála ve Frýdlantu 1:3. Už v sobotu hostí na domácí půdě silný Havířov.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – SK Jiskra Rýmařov 3:1 (2:0)

Branky: 34. Svatonský, 37. Voznica, 90.+3 Mikulenka – 64. Navrátil. Rozhodčí: Trigas – Broskevič, Krupa. ŽK: Stýskala, Mikulenka, Šafner, Bartek, Prepsl – Marek, Tihelka. Diváků: 178.

Frýdlant: Švrčina – Střižík, Hrdlička, Mlček, Literák – Mikulenka, Šafner, Stýskala (77. Cabák), Kulhánek (86. Prepsl) – Svatonský (77. Bartek), Voznica (90.+4 Parma). Trenér: Zdeněk Jež.

Jiskra: Kohout – P. Kundrátek, Kolísek (51. Zapletal), Hleba, D. Furik – L. Kundrátek (54. Němec), M. Furik – Tihelka (86. Pospíšil), Navrátil, Kocúr – Marek. Trenér: Milan Furik.