„V prvním poločase jsme měli navrch, a to i díky standardním situacím. Dobře jsme pressovali,“ byl spokojený trenér Břidličné Jaromír Lukášek. Domácí celek si vytvořil jednu velmi dobrou šanci. Míč propadl k Veselému, který se snažil přehodit brankáře, bohužel přeloboval i branku. „Byla to stoprocentní šance. Takové musíme dávat,“ povzdechl si domácí kouč.

Krásné Loučky v oslabené sestavě porazily Zlatníky! Rozhodl Tadeáš Juřina

Břidličná chtěla ve druhém poločase pokračovat v nastoleném trendu. „Řekli jsme si, že musíme pokračovat ve hře, kterou jsme praktikovali v první půli. Věřil jsem, že to zvládneme,“ přiznal Jaromír Lukášek. Jenomže ve 47. minutě ztratili domácí míč ve středu hřiště. Toho se zmocnil Badošek a ranou z dvaceti metrů trefil šibenici Vyklického brány. Tentýž hráč se prosadil o pět minut ze stejné pozice znovu. „Dvě rychlé branky nás poslaly do kolen. Nebylo to z naší strany ono. Až v samotném závěru zahodil dobrou šanci Kostera,“ zakončil zklamaný Jaromír Lukášek.

Břidličná – Polanka nad Odrou 0:2 (0:0)

Branky: 47. a 52. Badošek. Rozhodčí: Doležal – Habermann, Ehrenberger. ŽK: Kirschbaum, Můčka, Dydowicz, Kuča – Rončka, Rozsypal. Diváci: 135.

Břidličná: Vyklický – Bala, Markovič, Kirschbaum, Beňa (73. Kuča) – Adamovský (78. Mikuš), Dydowicz (65. Tögel), Můčka (78. Mikuš), Kostera, Žídek – Veselý (65. Ježek). Trenér: Jaromír Lukášek.