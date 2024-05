/FOTOGALERIE/ V řádné okleštěné sestavě vyrazili k zápasu do Valašského Meziříčí fotbalisté bruntálského Slavoje. V prvním poločase se ještě mladý tým držel. Po přestávce se ale Valaši začali gólově prosazovat a nakonec vyhráli 4:0.

Valašské Meziříčí - Slavoj Bruntál 4:0. | Foto: Pavel Hrdlička

„K zápasu jsme jeli v hodně okleštěné sestavě, kdy jsme měli na střídání jednoho hráče. Šanci tak dostali mladí kluci,“ uvedl trenér Slavoje David Drexler. „První poločas nebyl z naší strany až tak špatný. Kromě inkasovaného gólu jsme domácí do žádných velký šancí nepouštěli,“ poznamenal hostující stratég. Valaši šli do vedení ve 32. minutě, kdy se prosadil Výmola. „Branka padla po situaci, kdy sudí nepískl na nás faul. My jsme přestali hrát a domácí toho využili,“ vracel se k inkriminovanému okamžiku David Drexler. Hosté se dostali dvou náznaků šancí. Gramel s Kovalem z nich ale nic nevytěžili.

Hned po přestávce dal na 2:0 Hrdlička. „Branka padal po naší nekoncentrovanosti. S přibývajícími minutami jsme odešli fyzicky a Valašské přidalo ještě dva góly,“ dodal David Drexler. Největší šanci Slavoje měl Gramel, který obešel i brankáře, balón ale do sítě nedopravil. „Naše finální fáze není dobrá. K tomu nás stále sráží individuální chyby,“ zakončil David Drexler.

Valašské Meziříčí – Bruntál 4:0 (1:0)

Branky: 32. Výmola, 48. Hrdlička, 87. Koňařík, 89. Veselý. Rozhodčí: Kostelník – Votava, Korch. ŽK: Němec, Duhajský, Unverdorben. Diváci: 103.

Bruntál: Kuděla – Schwarz, Němec, Hanel, Galus – Duhajský, Šanda, Unverdorben, Koval – Gramel, Kaluža (84. Fedorov). Trenér: David Drexler.