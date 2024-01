První přípravný duel mají za sebou fotbalisté bruntálského Slavoje. Na umělé trávě v Kylešovicích uhráli bezbrankovou remízu s osmnáctkou Slezského FC Opava. V bruntálské sestavě se objevil také odchovanec Tomáš Němec, který naposledy hrával za Bystrc.

Bruntál remizoval s Opavou | Foto: Lubomír Mazoch

Hrající trenér David Drexler nasadil do hry i dva fotbalisty z Chlebičova, a to Korbela s Černohorským. „Oba si zaslouží pochvalu. Brali jsme je jako výpomoc, abychom mohli rozložit síly,“ vysvětlil hrající kouč Slavoje. Utkání nabídlo několik šancí, avšak branku nikoliv. „Zápas splnil svůj účel. Byl zaměřený hlavně na kondiční složku. Šanci dostali také kluci z béčka a musím říci, že si vedli dobře,“ pochvaloval si David Drexler. Na mysli měl hlavně Slováka s Duhajským a také krnovské posily Gramela s Kovalem. „Opava má mladý tým, hodně běhavý. My jsme se mu dokázali vyrovnat v nasazení i intenzitě. Bylo vidět, že kluci pojali individuální část přípravy poctivě,“ podotkl mladý trenér.

V bruntálském dresu se objevil také sedmadvacetiletý obránce Tomáš Němec. Jedná se o odchovance bruntálského fotbalu, který v minulosti hrával za Staré Město, Slezský FC Opava, Rýmařov a také v Rakousku. Jeho poslední štací byl celek z Bystrce. „Tomáš nastoupil ve stoperské dvojici s Galusem a nevedl si vůbec špatně. Byl bych rád, kdyby za nás na jaře nastupoval,“ řekl na adresu možné posily David Drexler. Ve středu čeká Bruntál další zápas, tentokrát s béčkem Vyškova. V sobotu pak Slavoj prověří Dolní Benešov.

SFC Opava U 18 – Slavoj Bruntál 0:0

Bruntál, I. poločas: Šidlák – Duhajský, Galus, Němec, Goněc – Pawlita, Unverdorben – Krywda, Cabal, Černohorský – Korbel. II. poločas: Šidlák – Drexler, Galus (60. Slovák), Němec (77. Galus), Goněc – Koval, Pawlita (60. Kaluža) – Flekač, Gramel, Černohorský – Korbel. Trenér: David Drexler.