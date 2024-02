Dalším soupeřem bruntálských fotbalistů v přípravě byla osmnáctka olomoucké Sigmy. Na umělé trávě v Řepčíně držel Slavoj s Hanáky dlouho krok. Nakonec mu ale začaly docházet síly, a to se projevilo i do výsledku. Sigma vyhrála 3:1.

Bruntál se v přípravě utkal s osmnáctkou Sigmy | Foto: Miroslav Pergl

„Do utkání jsme nastoupili s novým rozestavením. Hráli jsme tak úplně poprvé a těší mě, že kluci si na to poměrně rychle zvykli,“ řekl bruntálský trenér David Drexler. Slavoj nastoupil do hry s třemi stopery a ze začátku mladé Hanáky do žádných velkých věcí nepouštěl. „Měli sice balón více na svých kopačkách, ovšem vážnější šanci si nevytvořili,“ podotkl bruntálský trenér.

Fotbalisté z miniškoliček Bruntálu a Krnova se představili v Opavě

Ve druhém poločase začaly Slavoji docházet síly. „Do šedesáté minuty to bylo dobré. Pak už nás soupeř začal přehrávat po fyzické stránce. My bojujeme s marodkou, takže jsme měli na střídání pouze jednoho hráče. I tak ale musím říci, že špatné to z naší strany nebylo,“ podotkl David Drexler.

Jedinou branku branku Bruntálu vstřelil po nákopu Šidláka Slavík, který si míč zpracoval a střelou podél brankáře Berky poslal balon do sítě.

SK Sigma Olomouc U18 – MFK Slavoj Bruntál 3:1 (0:0)

Branky: Holec, Galík, Drábek – Slavík.

Bruntál: Šidlák – Galus, Němec, Vojtík – Schwarz (30. Duhajský), Pawlita, Goněc, Krywda – Slavík - Cabal, Rončák. Trenér: David Drexler.