Předposledním soupeřem rýmařovských fotbalistů v přípravě byla sedmnáctka olomoucké Sigmy. Jiskra s Hanáky, kteří hrají nejvyšší soutěž ve své věkové kategorii remizovala 1:1. Bohužel v utkání se nepříjemně zranil klíčový hráč Rýmařova Jiří Furik, který si zlomil zápěstí.

Rýmařov remizoval s olomouckou Sigmou. | Foto: Kamil Furik

Hned v úvodu zápasu zahrozil David Hleba, který po přihrávce Jiřího Furika s míčem prošel až do vápna, kde ale jeho tvrdou ránu vytáhl olomoucký gólman nad břevno. Hanáci se do své šance dostali krátce poté. Po rohovém kopu hlavičkoval nepřesně Bartošic, těsně vedle tyče prošla i střela Patrika Přibylky.

Sigma otevřela skóre v 65. minutě z penalty, kterou proměnil Jakub Pávek. Trenér Furik v utkání nasadil znovu i několik dorostenců. Aktivní byl v útoku zejména Roman Marek, kterému se v 73. minutě podařilo srovnat. Ve vápně se obtočil kolem obránce Sigmy a prostřelil olomouckého gólmana. S olomouckým dorostem tak Jiskra remizovala 1:1. Kaňkou na slušném výsledku je zranění Jiřího Furika, který musel ze hry odstoupit pro zlomeninu zápěstí.

V příštím týdnu čeká Jiskru generálka na jaro proti béčku Slezskému FC. Hrát se bude v sobotu na umělé trávě v Kylešovicích.

„V úvodu zápasu jsme měli dvě dobré příležitosti, jednu David Hleba, druhou Peťa Navrátil. Mohli skórovat, bohužel neproměnili. Oba hrozili z levé strany, ale gólman proti nim dobře zasáhl. Šancí k vidění moc nebylo, soupeř kontroval taky dvakrát. Byl to klasický přípravný zápas na umělce, bylo tam poměrně dost nepřesností co se týče finální fáze. Pro dorostence Sigmy to byla generálka na start jarní části soutěže, přistoupili k zápasu s nasazením. Měli větší držení míče. Jsou to mladí kluci, opravdu se snažili hodně běhat a presovat nás,“ ohlédl se za utkáním trenér Rýmařova Milan Furik.

SK Sigma Olomouc U17 – SK Jiskra Rýmařov 1:1 (0:0)

Branky: 65. Pávek (pen.) – 73. Marek.

Rýmařov: Pitron – Horák, K. Kocúr, Kolísek, D. Furik – J. Kocúr, J. Furik, Navrátil, Hleba – Němec, Marek. Střídali: T. Furik, Zifčák, Tihelka, Hrabina, Křepelka. Trenér: Milan Furik.