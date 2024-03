/FOTOGALERIE/ Na rezervu druholigové Opavy narazili v generálce fotbalisté divizní Jiskry Rýmařov. Domácí celek nasadil do hry i několik hráčů z áčka, a to včele s gólmanem Richtrem či útočníkem Marzuqem, který od léta patří Pardubicím. Rýmařovští se snažili, nakonec ale prohráli 2:4.

SFC Opava"B" - Rýmařov 2:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Podstatné bylo to, že jsme hráli na přírodní trávě, byť terén byl horší a neumožnil ani jednomu týmu příliš kombinační hru. Byla to trochu naše výhoda,“ řekl trenér Milan Furik. Jeho mužstvo totiž ani do Opavy nejelo kompletní, tým sužují zdravotní problémy. Opava nasadila v generálce velmi silnou sestavu, Jiskra se soustředila zejména na defenzivu a bojovný výkon.

Úvod zápasu Jiskře nevyšel a po dvou rychlých brankách Slezanů prohrávala už po úvodní čtvrthodině 0:2. „Vypadalo to, že nás soupeř jednoznačně přehraje, kluci se pak ale chytli, byli odhodlanější. Tady musím pochválit zejména Honzu Kocúra, kterému zápas velmi vyšel, patřil k našim nejaktivnějším a nejlepším hráčům,“ pochválil Furik svého záložníka.

A byl to právě Jan Kocúr, který kolem 20. minuty byl u první zajímavé šance Rýmařova, kdy přihrával do šance Navrátilovi, akce však nebyla dotáhnuta do zakončení.

O chvíli později už Jiskra skórovala. Po kombinaci Navrátila s Křepelkou se míč ve vápně dostal k Janovi Kocúrovi, která nadvakrát překonal opavského gólmana. Do přestávky Jiskra dokázala srovnat. Po dobrém presinku uprostřed hřiště se dostal míč k Markovi, který se vydal do nájezdu na opavskou bránu a svoji šanci mazácky proměnil – 2:2. Druhý poločas se nesl v obdobném duchu, jako ten první. Opava chtěla hrát, snažila se na těžkém terénu kombinovat, tlačila se do šestnáctky a měla převahu.

Jiskra inkasovala kvůli chybám v defenzivě, které opavští fotbalisté nemilosrdně trestali. Nakonec se prosadili ještě dvakrát. „Kluci i druhý poločas odmakali a odedřeli, podali velice obětavý a týmový výkon. Těžkému soupeři dokázali dlouho odolávat,“ našel na utkání pozitiva Furik.

V sobotu čeká na jeho tým mistrovský zápas s Kostelcem na Hané. Ten má výkop ve 14.30.

Slezský FC Opava B – SK Jiskra Rýmařov 4:2 (2:2)

Branky: Sochor, Helebrand, Velička, Ligáč – J. Kocúr, Marek.

Opava: Richter – Helebrand (46. Kadlec), Kaizar, Celta,Wehowský (46. Kim) – Chládek, Haitl (46.Velička), Sochor, Jaroszek – Marzuq (46. Šrek), Ligáč. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, Palys, K. Kocúr, Zifčák – Křepelka, T. Furik, Navrátil, J. Kocúr – Němec, Marek. Střídali: Vilímek – M. Pospíšil, Hrabina, Tihelka. Trenér: Milan Furik.