/FOTOGALERIE/ Ani druhý přípravný zápas nedopadl výsledkově pro fotbalisty rýmařovské Jiskry dobře. Rýmařov v Šumperku odehrál slušný první poločas. V tom druhém ale čtyřikrát inkasoval a prohrál 2:6.

Divizní Šumperk porazil v přípravě Rýmařov jednoznačně 6:2. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Při pohledu na výsledek je jasné, že nám zápas vůbec nevyšel. Z naší strany to bylo utkání dvou různých poločasů,“ řekl na úvod svého hodnocení rýmařovský trenér Milan Furik.

Jiskře v Šumperku nevyšel úvod zápasu a už od třetí minuty prohrávala. Následně se jí ale podařilo dvěma góly vývoj zápasu otočit. Nejprve po rohovém kopu brankář Šumperku pod tlakem neudržel míč, který si srazil do vlastní brány – 1:1. O pár minut později skončila v síti i tečovaná střela Petra Krška. V závěru poločasu dokázal podruhé v utkání skórovat také Šumperk. Po prvních 45 minutách byl tedy stav nerozhodný.

„Šumperku vyšel úvod, poté jsme ale měli i my dobré momenty. Drželi jsme míč, kombinovali jsme. Zápas to byl v první půli vyrovnaný, chvíli jsme hráli my, chvíli Šumperk. Hodně se bojovalo ve středu hřiště. Bohužel krátce před přestávkou jsme dostali hodně lacinou branku na 2:2. S první půlí bych byl i spokojený. Měli jsme zajímavé akce, přečíslovali jsme soupeře, v útoku se dobře projevovali oba útočníci. Němec i Navrátil tam měli dobré individuální akce. Dostali jsme dva zbytečné góly, musím ale říct, že i naše branky byly šťastné.“

Druhý poločas byl už zcela v režii Šumperku, který po změně stran rychle odskočil na rozdíl dvou branek. Nakonec přidal ještě další dvě a porazil Jiskru vysoko 6:2.

„Ve druhé půli už se z naší strany nedá hovořit o fotbale. V momentu, kdy jsme obdrželi dva rychlé góly, tak na hřišti už bylo pouze jedno mužstvo. Z naší strany to byl bezvládný sparing. Šumperští hráči byli rychlejší a důraznější, z toho plynuly další chyby. Vytratila se z naší strany bojovnost, disciplína a kluci zápas v podstatě pouze dohráli. Něco si za to ještě určitě vyslechnou,“ nebyl s výkonem svého týmu spokojen trenér Furik.

FK Šumperk – SK Jiskra Rýmařov 6:2 (2:2)

Branky: Stašák 2, Nízký, Elšík 2, Skalský – vlastní, Kršek.

Šumperk: Kreizl – Liďák, Nováček, Smrž, Horký – Ostrovka, Skalský, Linet, Stašák – Elšík, Šidlík. Střídali: Bílý – Antl, Nízký, Sroka, Slatinský. Trenér: Pavel Tököly.

Rýmařov: Vilímek – Horák, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – Kršek, M. Furik, J. Furik, Palys – Němec, Navrátil. Střídali: Zifčák, T. Furik, Zapletal, Hrabina. Trenér: Milan Furik.