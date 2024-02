/FOTOGALERIE/ Úvodní zápas přípravy mají za sebou fotbalisté rýmařovské Jiskry. Na umělé trávě v Uničově nestačili na domácího účastníka MSFL a prohráli 1:5. Trenér Milan Furik dal šanci i mladým hráčům. Jiskra i přes porážku měla ve hře dobré momenty.

Uničov - Rýmařov 5:1 | Foto: Kamil Furik

Do zápasu nezasáhl z pracovních důvodů Pavel Jeřábek, zdravotní důvody vyřadily ze hry Michala Furika. S týmem do Uničova přijelo i několik dorostenců, které chtěl trenér vidět v akci. Třetiligový Uničov měl od počátku míč více na kopačkách, zatímco Rýmařov se soustředil na defenzivu. „Uničov má velkou kvalitu, o tom není pochyb, museli jsme tomu uzpůsobit i naši taktiku,“ řekl trenér Jiskry Milan Furik.

Jiskra přečkala úvodní tlak soupeře a udeřila hned ze své první příležitosti. Ve 24. minutě stopeři Uničova podběhli míč, k němuž se dostal Navrátil, který svůj nájezd obstřelem Kvapila proměnil – 1:0 pro Jiskru. „Byla to klasická situace, kdy jeden tým hraje, ale gól dá ten druhý,“ řekl Furik.

Z vedení se ovšem jeho tým radoval pouze dvě minuty a po centru z boku hlavou srovnal Vorlický. Jiskra zahrozila ještě jednou, ale Navrátil druhý gól nepřidal, připravilo jej o něj břevno. Do přestávky to bylo vše a Jiskra držela v Uničově nerozhodný výsledek. „První poločas byl velmi dobrý, byť soupeř byl kvalitnější, i my jsme chtěli hrát. Zpočátku sice ve hře byly nedostatky a hráči se museli srovnat s umělkou a míčem, pauza byla delší, ale postupem času si to sedlo,“ hodnotil Furik první poločas.

Bruntál remizoval s Poláky. Kouč Drexler spokojený nebyl

Do druhé půle oba týmy prostřídaly. Pár minut po jejím začátku poslal Vorlický svojí druhou trefou v utkání Uničov do vedení. Obraz hry se příliš nezměnil, hrálo se ve stejném tempu. Na 3:1 pro Uničov navýšil Ambrozek v 65. minutě z penalty. Také Jiskra si po změně stran připravila šance. Tu největší měl Roman Marek, který měl před sebou odkrytou bránu, při zakončení ale zaváhal a o míč přišel. „Když pominu poslední dvě minuty, během nichž jsme dvakrát inkasovali, tak bych s výsledkem proti tak silnému soupeři byl vcelku spokojený,“ pokračoval Furik. Jeho tým totiž v samotném závěru ještě trefami Ambrozka a Suchánka dvakrát inkasoval a nakonec prohrál s Uničovem 1:5. „Ten výsledek vypadá hrozivěji, než mohl být,“ mrzelo Furika.

Jinak ale trenér našel v utkání i některá pozitiva: „S nasazením hráčů jsem byl spokojený, vystřídalo se i dost mladých hráčů z devatenáctky, kteří zahráli velice slušně. Zároveň tam jsou nějaká varování. Dostali jsme dva góly hlavou. Když se na to zamyslím, jsou to přesně ty chyby, které nás trápily na podzim v mistrovských utkáních,“ zhodnotil zápas Milan Furik.

SK Uničov – SK Jiskra Rýmařov 5:1 (1:1)

Branky: 26. a 52. Vorlický, 65. (pen.) a 89. Ambrozek, 88. Suchánek – 24. Navrátil.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, Kolísek, K. Kocúr, Hleba – J. Kocúr, J. Furik, Palys, Křepelka – Navrátil, Němec. Střídali: Vilímek – T. Furik, Kršek, Marek, Pospíšil, Hrabina. Trenér: Milan Furik.