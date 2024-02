„Z našeho výkonu mám radost. Hlavně v prvním poločase to bylo hodně dobré,“ pochvaloval si trenér Krnova Gustav Santarius. Domácí celek šel v prvním poločase do vedení. To se hlavou po standardní situaci trefil Swiech. „V prvním poločase jsme byli dravější. Měli jsme více ze hry. Ve druhé půli převzal iniciativu soupeř. Dokonce trefil z penalty tyčku,“ vracel se domácí kouč k druhému dějství.

V dresu Kofoly se objevil jednatřicetiletý útočník Martin Váňa, který podzim strávil ve Stonavě za Krnov v nedávné době hrával. „Potřebujeme útočníka, Martin je gólovým typem hráče. Má zájem u nás hrát. Pracujeme na jeho návratu,“ podotkl Gustav Santarius.

V sobotu čeká na Krnov generálka, a to od 10.00 v Háji ve Slezsku.