První přípravný duel mají za sebou fotbalisté Břidličné. Utkání s Kostelcem na Hané prohrály Kovohutě 1:2, když soupeř vstřelil vítěznou branku v poslední minutě. V sestavě Břidličné se objevily i zimní posily.

Břidličná prohrála s Kostelcem | Foto: TJ Břidličná

„Bylo vidět, že se jedná o první zápas. Hlavně v prvním poločase to bylo na trávníku vidět,“ řekl sportovní manažer Břidličné Marcel Cudrák. Jeho tým v úvodní pětačtyřicetiminutovce také jednou inkasoval. Po hodině hry přišel ve vápně faul na Adamovského a sudí nařídil pokutový kop. K míči se postavil kanonýr Veselý, ovšem nedal. Kovohutě se přece jen dočkaly vyrovnání. Po hezké individuální akci se trefil krásně do šibenice Žídek. „Nakonec jsme prohráli. Na konci zápasu jsme poslali kluky z lavičky do kabin. Jenomže se nám zranil Kostera a my jsme hráli v deseti. Toho využil a dal nám branku. Celkově to ale nebyl úplně špatný zápas. Některé věci nám ukázal. Věříme, že herně půjdeme nahoru,“ řekl ještě Marcel Cudrák.

Kostelec nad Hané – Břidličná 2:1 (1:0)

Branka Břidličné: Žídek.

Břidličná: Vyklický – Beňa, Markovič, Kirschbaum, Miškev – Dydowicz, Mikuš – Strážnický, Žídek, Adamovský – Veselý. Střídali: Telíšek, Tögel, Mučka, Kostera, Ježek. Trenér: Jaromír Lukášek.