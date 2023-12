„Chceme se zachránit, to je náš hlavní cíl. Je jasné, že musíme do kádru sáhnout,“ řekl sportovní manažer Kovohutí Marcel Cudrák. „Hráče vytipované máme. Víme, kde nás tlačí bota,“ podotkl. Ofenzívu by měl výrazně zkvalitnit ofenzivě laděný fotbalista Nikolas Tilkeridis. Pětadvacetiletý útočník, který je schopen zahrát i v záloze naposledy oblékal dres mateřského Krnova. Během své kariéry si prošel také Slezským FC Opava, HFK Olomouc, Baníkem, Sigmou, Polankou, Petřkovicemi nebo Hranicemi. „Jsme předběžně domluveni. Nikolas by měl jaro odehrát za Břidličnou,“ potvrdil Marcel Cudrák.