„Nechtěli jsme sahat k velkým změnám, bohužel ale okolnosti si to vyžadovaly,“ poznamenal manažer Břidličné Marcel Cudrák, který se sám zapojí do přípravy a bude trenéru Jaromíru Lukáškovi k dispozici. V kádru Břidličné již nefigurují Romana Bala, který má s největší pravděpodobností namířeno do třetiligových Bohunic. Filip Jelínek bude nejspíše oblékat dres Velkých Heraltic. Pavel Kryl míří do Rakouska, Jiří Mlčoušek do Města Albrechtic a Ondřej Moravec do Jakubčovic nad Odrou. „Všem klukům patří dík za práci, kterou pro Břidličnou odvedli. Roman Bala jde do třetí ligy, což chápu. Bude hrát o soutěž výše. Trochu mě mrzí odchody Mlčouška a Moravce. Jedná se o mladé kluky, kteří mají velký potenciál. Navíc oba měli výborný přístup,“ podotkl hrající manažer Břidličné.