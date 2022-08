První minuty patřily domácímu Krnovu, který měl míč častěji na svých kopačkách. Na první zajímavou možnost se čekalo do 22. minuty. To si vzal balón domácí stoper Swiech, mimochodem fotbalista s výbornou kopací technikou. Míč nasměroval na přední tyč a gólman Rozsypal měl velké problémy, balon vyrazil na rohový kop. O šest minut později ukázali Bruntálští první ze svých nebezpečných brejků. Pokorný se snažil utéct krnovském obraně, ta ho nakonec zastavila. Z nadějné akce vytěžili hosté pouze roh. O pár chvilek později si vzal slovo znovu Pokorný. Tentokrát se do míče opřel zhruba z dvaadvacetimetrové distance a brankář Řeháček vyrazil míč s vypětím všech sil na břevno. Krnovští se také snažili tlačit dopředu. Bruntálská defenziva dirigovaná veteránem Kušnírem ale pracovala velmi dobře a když už bylo zle, zasáhl gólman Rozsypal.