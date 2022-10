„Bál jsem se, že klíčový okamžik zápasu by mohl být neproměněný Navrátilův nájezd na bránu hostů. Navi nás měl poslat do vedení. Uklidnil by tím sebe i nás. Byla to stoprocentní šance, kterou by hráč jeho kvalit měl proměňovat,“ řekl po utkání trenér Jiskry Milan Furik.

Druhá půle nezastihla rýmařovské hráče v nejlepším rozpoložení a hosté z Hlubiny v úvodních dvaceti minutách zatlačili Furikův výběr na jeho polovinu. Obrana Jiskry však tlaku Ostravanů odolala. Po hodině hry se dění na hřišti začalo srovnávat. Lví podíl na tom mělo nasazení kapitána Jiřího Furika, který se po zranění pomalu dostává do zápasového tempa.

Břidličná nezachytila úvod a schytala pořádný debakl

Jiskra začala být nebezpečná a v 66. minutě se dočkala vedoucí branky. Navrátil si všiml nabíhajícího Tihelky, který se hnal na Otoupalíka. Tváří v tvář gólmanovi Hlubiny zachoval chladnou hlavu a nekompromisně jej propálil. Hosté vzápětí dohrávali bez vyloučeného Chlopka, který po dvou žlutých v rychlém sledu musel předčasně do sprch. Oslabení soupeře dokázali Furikovi svěřenci perfektně využít. V 85. minutě se dočkali uklidňujícího druhého gólu. Michal Furik napálil pravou tyč, míč se odrazil k Tihelkovi, který pohodlně do prázdné brány skóroval. V nastaveném čase měli hosté z Ostravy příležitost utkání zdramatizovat. Po Krškově faulu kopali penaltu, ale byla z toho pouze pravá tyč Kameníkovy brány.

„Góly Tihelky? Milé překvapení. Asi i pro něj. Na druhou stranu to ukazuje, že nám chybí střelec, takže góly musíme rozmělnit mezi všechny. Chybí nám klasický střelec, kterého jsme tady v Rýmařově posledních sedm osm let měli. Ať už to byl Šupák, nebo Navrátil s Jeřábkem, kteří v minulých sezonách patřili k nejlepším kanonýrům soutěže."

Jiskra Rýmařov tak potvrdila, že po nevydařeném startu začala konečně sbírat body. Po výhře nad Hlubinou 2:0 se Furikův výběr přiblížil diviznímu středu. Na Bruntál, který prohrál 1:4 v Novém Jičíně, mají náskok šesti bodů. FC SO za čtrnáct dnů přijede k zápasu právě do Rýmařova. Ten se před tím ještě vydá do Havířova.

SK Jiskra Rýmařov – TJ Unie Hlubina 2:0 (0:0)

Branky: 66. a 85. Tihelka. Rozhodčí: Vlk – Prokůpek, Zelený. ŽK: Dostál, Kršek – Šindler, Krčmařík, Bělíček, Chlopek, Petrov (mimo hřiště), Förster. ČK: 69. Chlopek. Diváků: 140.

Jiskra: Kameník – D. Furik (80. Křepelka), K. Kocúr, Kneifel, Kršek – Konečný – Michalík (58. J. Furik), M. Furik, Dostál, J. Kocúr (46. Tihelka) – Navrátil (90.+3 Marek). Trenér: Milan Furik.