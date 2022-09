„První půlhodina zápasu vypadala z naší strany dobře. Vypadalo to, že se ji můžeme i nějaký ten bodík odvést,“ řekl hrající manažer Kovohutí Marcel Cudrák. Sám měl gólovku, když balon nasměroval do tyčky. Další tutovku zazdil Šmirják. „Jenomže pak jsme si dali vlastní gól, za dvě minuty inkasovali druhou branku a naše hra se sesypala. Od šedesáté minuty už to z naší strany nebylo o fotbale, byla to jedna velká ostuda,“ podotkl Marcel Cudrák.