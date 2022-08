Karviná šla do vedení v 18. minutě, kdy Večorek šikovně tečoval míč před Kameníkem tak, že rýmařovský brankář nestihl zareagovat. Mohli to však být domácí, kteří mohli být na koni. Jiskru mohl hned v úvodu poslat do vedení Navrátil, ve vyložené šanci však trefil pouze připraveného gólmana Fabisze.

Po půl hodině to s rýmařovskými vypadalo ještě hůře, když rychlý protiútok využil ke druhé brance Brzóska. Druhý poločas byl ve znamení místy až drtivého tlaku Jiskry. Smutným hrdinou však byl Petr Navrátil. Ten sice v 57. minutě dokázal Fabisze přelobovat a vykřesal tak pro Jiskru pověstnou jiskru naděje, v dalších šancích pak selhal. Zejména v 61. minutě, kdy ve stoprocentní šanci na místo očekávaného zakončení zkusil kličku kolem gólmana a o míč přišel.

Rýmařov tak prohrál s Karvinou B 1:2. Ztrátu tří bodů musejí svěřenci Milana Furika rychle hodit za hlavu. Již v úterý od 17 hodin je čeká náročný zápas MOL Cupu, v němž se pokusí zaskočit druholigovou Opavu.

„Zápas se mi hodnotí těžce. Fotbal je kolektivní sport. Nemám moc ve zvyku zmiňovat konkrétní hráče, ať už zahráli dobře, či naopak. Ale proti Karviné to bylo o Peťovi Navrátilovi. Šancí měl opravdu hodně, ale bohužel žádnou nevyužil. Celkově jsme šancí měli dost na to, abychom si se zápasem poradili lépe. Hned v úvodu jsme mohli jít do vedení. Zápas by pak vypadal jinak,“ nesl prohru Jiskry těžce její trenér Milan Furik.

SK Jiskra Rýmařov – MFK Karviná B 1:2 (0:2)

Branky: 56. Navrátil – 18. Večorek, 30. Brzóska. Rozhodčí: Mayer – Budovič, Godfryd. ŽK: Navrátil, Kameník – Zych, Marciňa. Diváků: 165.

Jiskra: Kameník – Tihelka, K. Kocúr, Hleba, D. Furik (65. Palys) – Navrátil, M. Furik (83. J. Furik), Dostál, Michalík (70. Křepelka) – Čikl, Jeřábek. Trenér: Milan Furik.