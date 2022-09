Krnov měl hned šanci, když Váňa dal průnikovou přihrávku na Hrubého, který našel pod sebou Hřivnáče, který mohl střílel do odkryté branky, nicméně proti byl zadák Jiskry, jenž nasměroval míč skluzem do bezpečí. O chvíli později to zkoušel Váňa z dálky, jeho střele chyběly centimetry. Jediná branka byla k vidění ve 36. minutě. Váňa se otočil s míčem, hostující obrana mu nechala prostor a domácí záložník prostřelil Kameníka. „První poločas nám vyšel. Hráli jsme dobře, soupeře jsme do žádných velkých věcí nepouštěli,“ pochvaloval si domácí stratég.