Rýmařovský ostrostřelec si všechny branky schoval na závěrečnou čtvrthodinu. Do té doby se Jiskra, která proti Háji nastoupila bez Petra Navrátila, prosadila dvakrát. V 17. minutě prostřelil gólmana Háje dravý Jan Tihelka, pět minut po něm si první branku v rýmařovském dresu připsal Petr Čikl, který je v Jiskře na zkoušce.

Po přestávce Rýmařov protočil prakticky celou záložní řadu. Dlouho trvalo, než se hráči dostali znovu do tempa, čehož Háj využil ke snížení. Následně však přišly chvíle Pavla Jeřábka, který v závěrečné čtvrthodině třikrát rozvlnil síť soupeře. Byl to tak on, kdo velkou měrou přispěl k vysoké výhře nad účastníkem krajského přeboru.

Jiskra porazila ve druhém a zároveň posledním přípravném utkání Háj ve Slezsku 5:2. Příští zápas už bude mistrovský. Rýmařovské čeká zápas předkola MOL Cupu proti vítězi sobotního duelu Dolany – Šternberk.

„Je pravda, že šlo o zápas dvou poločasů. Ten druhý byl ovlivněn tím, že jsme prakticky, až na Dušana Dostála, obměnili celou zálohu, takže chvíli trvalo, než se noví hráči dostali do tempa. Z výkonu Jeřábka mám radost, ale je třeba říct, že jsme řadu šancí neproměnili. Solidní utkání odehráli Jan Kocúr a Dušan Dostál. Mrzí mě, že jsme opět dvakrát inkasovali. Na můj vkus jsme byli hodně lehkovážní v obraně,“ řekl po zápase domácí kouč Milan Furik.

Jiskra Rýmařov – Háj ve Slezsku 5:2 (2:0)

Branky Rýmařova: 75., 88. a 90. Jeřábek, 17. Tihelka, 22. Čikl.

Jiskra: Kameník (46. Vilímek) – D. Furik (69. Hradil), K. Kocúr, Hleba, J. Kocúr (79. Hampl) – Tihelka (46. Palys), Dostál, M. Furik (46. Konečný), Michalík (46. Křepelka) – Čikl, Jeřábek. Trenér: Milan Furik