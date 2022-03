„Od prvních vteřin jsme byli lepším týmem. Měli jsme jasnou převahu. Soupeř se k nám dostal na půlku poprvé po půlhodině hry, když kopal standardní situaci,“ začal k utkání hovořit trenér Bruntálu Martin Kotala. A hned z toho byla branka, trefil se Ságner. „Věděl jsem, že to otočíme, což se taky stalo,“ podotkl hostující stratég.

Rolný dal dva góly a Břidličná otočila zápas s Jakubčovicemi

Lví podíl na obratu měl Marek Šindler, který zkompletoval čistý hattrick. Nakonec konečných 1:4 upravoval Pawlita, který uklidil do brány míč po střele Rončáka do tyče. „Byl to zápas o šest bodů. Věřím, že toto vítězství bude pro nás povzbuzením,“ zakončil Martin Kotala.

Heřmanice – Bruntál 1:4 (1:0)

Branky: 30. Ságner – 61., 64. a 89. Šindler, 90.+3 Pawlita. Rozhodčí: Janeček – Lukašík, Trigas. ŽK: Velička, Půda, Kaizar (všichni Heřmanice). Diváci: 210.

Bruntál: Šidlák – Galus, Kušnír, Hanel, Švancer (89. Chudý) – Schwarz, Blažek (89. Goněc), Ostrák (61. Rončák), Knapp – Urban (76. Pawlita), Šindler. Trenér: Martin Kotala.