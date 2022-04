„Do zápasu jsme šli s respektem. Bruntál nemá špatný tým. Dokáže skloubit mládí se zkušeností,“ řekl na adresu soupeře kouč Bílovce Peter Šloff. O osudu zápasu rozhodl první poločas. „Soupeř nám dopomohl svými chybami k dvougólovému náskoku,“ dodal domácí kouč. V 17. minutě zahrál jeden z hostujících hráčů rukou ve vápně a kanonýr Střelec otevřel proměněnou penaltou skóre. Ve 37. mnutě zahráli hosté špatně malou domů. Tento záměr vystihl rychlík Limanovský, balon se nakonec dostal k Pělovi a ten střelou do prázdné branky dával na 2:0. „Udělali jsme dvě chyby, které soupeř potrestal. Tyto momenty určily další ráz zápasu. Chtěli jsme v Bílovci bodovat, bohužel, když takovému to týmu dáte šanci, těžko se do utkání vracíte,“ poznamenal kouč Bruntálu Martin Kotala.