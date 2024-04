/FOTOGALERIE, VIDEO/ Více než rok čekal rýmařovský útočník Petr Navrátil na radost ze vstřelené branky. Naposledy se totiž tento devětadvacetiletý fotbalista, který prošel i olomouckou Sigmou trefil na konci března loňského roku, tehdy to bylo proti Frenštátu. Nyní se mezi střelce zapsal v sobotu, a to na hřišti Přerova, kde Jiskra uhrála bod za remízu 1:1.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov proti SK Jiskra Rýmařov. Nevyužité šance domácích | Video: Deník/Ivan Němeček

„Jsem rád, že jsem se gólu dočkal a sérii přerušil,“ vydechl si Petr Navrátil. „Škoda jen, že nešlo o vítězný gól,“ dodal se smutným tónem vzápětí. Chvíle zkušeného fotbalisty přišla v 15. minutě. Palys prodloužil balon za obranu. K míči se dostal Navrátil a přesnou ranou na přední tyč poslal svůj tým do vedení. „Dostal jsem přesný balon od Tomáše Palyse, a to do prostoru kam jsem si naběhl. Pak už jsem se soustředil na to, abych se pořádně trefil,“ podotkl útočník Jiskry.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Z gólové trefy měl velkou radost, a to i z důvodu, že na ní čekal více než rok. „Když nepočítám přípravné zápasy, tak jsem na vstřelenou branku čekal více než rok,“ přiznal Petr Navrátil. Jeho půst ale nebyl dán tím, že zahazoval šance, nebo se do nich nedostával. „Od dubna do září, jsem vůbec nehrál,“ řekl rýmařovský sniper.

VIDEO: Zaostřeno na okres: Úvalno nezvládlo závěr zápasu

Bývalého hráče Mikulovic, Sigmy, Zlatých Hor, Řetězárný, Jeseníku, Krnova nebo Mohelnice trápily zdravotní problémy. „Měl jsem na třech místech utržený meniskus. Museli mi ho sešít. Po operaci a rehabilitacích jsem se snažil v nejkratší možné době vrátit do tréninkového i zápasového procesu, ale bylo to obtížnější, než jsem čekal,“ přiblížil Petr Navrátil.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Jeho zranění se nelepšilo. „Koleno mi po každé aktivitě otékalo. Stávalo se, že jsem další 3-4 dny po zátěži nemohl trénovat, takže jsem se do toho neustále nemohl dostat. Běhat a kopat šlo dost těžce, když jsem nemohl nohu plně propnout, ani ohnout. Až do přelomu ledna a února mi to komplikovalo i zimní přípravu. Teď se ale cítím dobře a chci týmu pomoct, jak jen to půjde,“ popisoval svoje trable.

Proti Přerovu uhrál Rýmařov bod za remízu 1:1. Šlo o jeho první jarní zisk. „Vzhledem k průběhu zápasu i postavení v tabulce je to ztráta. Samozřejmě je dobře, že jsme konečně prolomili tu hrozivou sérii porážek, ale my potřebujeme hlavně vyhrávat, abychom se v tabulce dostali mimo sestupová místa,“ zakončil Petr Navrátil.