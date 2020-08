Pořádnou divočinu viděli diváci v neděli ve Frenštátě. Domácí Beskyd hostil rýmařovskou Jiskru. Během osmi minut prvního poločasu si vytvořil tříbrankový náskok. Ten ale neudržel. V hostujícím dresu zkompletoval hattrick Pavel Jeřábek a výsledkem byla remíza 3:3.

Rýmařov veze bod z Frenštátu | Foto: Externista

První poločas se vyvíjel podle not domácího Beskydu, který v rozmezí od 29. do 37. minuty vstřelil tři branky. „Měli jsme slabší desetiminutovku, ve které nás domácí pořádně potrestali. Dvakrát jsme nepokryli Klimpara a ten dal dvě branky. Inkasovali jsme vzápětí třetí gól. Byla to slušná facka, ze které jsme se nějaký čas dávali dohromady,“ přiznal trenér Rýmařova Milan Furik. „První poločas nám vyšel. Byli jsme produktivní. Hráče jsme ale o přestávce upozorňovali, že proti nám stojí kvalitní soupeř, který to jen tak nevzdá, a to se taky ukázalo. Do druhého poločasu jsme vstoupili i trochu lehkovážně, možná i s vědomím, že se nemůže nic stát,“ poznamenal jeden z trenérů Beskydu Radek Malina.