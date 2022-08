Bílovec na hřišti v Rýmařově od začátku dominoval. Limanovského hlavičku z 18. minuty ještě Vilímek skvělým zákrokem dokázal zlikvidovat, následně však musel do přestávky čtyřikrát lovit míč ze sítě. Nejprve proměnil Mozol ve 22. minutě penaltu, po půlhodině hry se pak trefil Socha.

Na jeho gól sice Jiskra dokázala hbitě zareagovat, když ve 32. minutě snížil Jeřábek, který se prosadil v soutěžním utkání poprvé od října loňského roku, za další dvě minuty však po Limanovského chytrém lobu Bílovec znovu odskočil. Poločas hrůzy z pohledu Jiskry korunovala přesná trefa Gajdošíka tři minuty před pauzou.

Druhý poločas byl na góly chudší, ujala se pouze střela důrazného Sochy v 61. minutě. Po změně stran se naopak na hřišti jiskřilo, zejména hráči Bílovce si za své důrazné zákroky vysloužili několik žlutých karet. Poctivý byl v tomto ohledu zejména střídající Schaumann, který na trávník vkročil v 72. minutě, aby o sto osmdesát vteřin později po dvou žlutých musel předčasně do sprch. Ani početní výhoda však Jiskře nepomohla ke zmírnění vysoké domácí prohry. Bílovec si tak po výhře 5:1 odvezl z Rýmařova všechny body.

„Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě. Není třeba to asi více rozebírat. Musím však říct, že mě trápí opět zranění. Bohužel jsme dnes přišli o další hráče. Před několika dny jsem řekl, že vstup do sezony můžeme hodnotit po Karviné, případně Bílovci. V prvních dvou utkáních jsme bodovali, tím to ale skončilo. Po čtyřech utkáních můžeme říct, že ten vstup do sezony dobrý není. Ze tří domácích zápasů jsme dva prohráli. Navíc jsme doma dali jen čtyři branky, což je strašně málo,“ hodnotilo se těžce utkání domácímu trenérovi Furikovi.

SK Jiskra Rýmařov – FC Bílovec 1:5 (1:4)

Branky: 32. Jeřábek – 30. a 61. Socha, 22. Mozol (pen.), 34.Limanovský, 42. Gajdošík. Rozhodčí: Broskevič – Jurajda, Godfryd. ŽK: Hleba - Limanovský, Dluhoš, Schaumann, Šlesár, Mozol. ČK: 75. Schaumann. Diváků: 155.

Jiskra: Vilímek – Tihelka (65. Palys), K. Kocúr, Hleba, D. Furik (77. Křepelka) – Čikl (70. Kršek), M. Furik, Dostál, Michalík (46. J. Kocúr) – Jeřábek, Navrátil. Trenér: Milan Furik.