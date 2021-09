Do druhého poločasu už nenastoupil v domácích barvách Tihelka. „Vytvořili jsme si převahu. Polanka ale dobře bránila a když už jsme si šanci vytvořili, podržel soupeře brankář Řehulka,“ podotkl trenér Jiskry. A aby té smůly neměli domácí málo, tak se jim v samotném závěru zranil klíčový záložník Jiří Furik.

„Bohužel se vyplnilo, to co jsem předpokládal po zápase s Bílovcem, kdy se nám zranili klíčoví hráči. Navrátil nastoupil s velkým sebezapřením. Jeřábek chyběl úplně. Tím pádem jsme neměli útočnou sílu,“ poznamenal trenér Rýmařova Milan Furik. Polanka udeřila v prvním poločase třikrát během deseti minut a rozhodla o svém vítězství. „Všechny tři góly jsme dostali po našich individuálních chybách,“ řekl posmutněle trenér.

Rýmařovská Jiskra nastoupila do sobotního duelu s vedoucí Polankou bez svého kanonýra Pavla Jeřábka. Zdravotní problémy nechaly pouze na lavičce Kamila Kocúra, s velkým sebezapřením a zlomeným malíčkem na noze šel do zápasu Petr Navrátil. Domácí fotbalisty nakonec potopily individuální chyby a prohrála 0:3.

