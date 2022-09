První branka padla už po třech minutách hry. Hosté převedli pěknou akci, kdy Ščudla hezky našel Veselého a ten překonal Řeháčka. O pár chvilek později se snažili Krnovští o vyrovnání. Váňa poslal do vápna jedovatý centr, před dobíhajícím Macíkem ale zasáhl Rolný.

Ve 20. minutě si balon na střelu nachystal Mráz. Opřel se do něj zhruba z dvaceti metrů a opavského gólmana zachraňovalo břevno. Divizní lídr si vzal slovo ve 39. minutě. Do zakončení se dostal Pikul a prostřelil Řeháčka. Polský fotbalista měl ve hře podstatně více světlých momentů a jasně ukazoval, že je v divizi omylem.

V závěru úvodního dějství dvakrát zahrozil krnovský nováček. Jenomže nebezpečný centr Váni adresáta nenašel a Tümmlerovu ránu vytáhl Rolný nad břevno.

Rýmařov zabral, porazil ambiciózní Bohumín

Ve druhém poločase se Krnov snažil s výsledkem něco udělat. Trenér Santarius přeskupil sestavu, na hrot vyslal Igbinobu. S přibývajícími minutami se začalo na trávníku jiskřit.

V 80. minutě se zadělalo na drama. Krnov kopal roh a Swiech vrátil svůj tým do hry – 1:2. V poslední minutě mohli Opavští rozhodnout. Do velké šance se dostal Mičola ale Řeháček naplnil pověst čaroděje a bývalého ligistu fantastickým vychytal. To už domácí hráli v deseti.

Neboť po druhé žluté putoval pod sprchy Tümmler. V nastavení mohli Krnovští vyrovnat. Bohužel pro ně Macík svou gólovku neproměnil. Opava tak vyhrála a upevnila si první místo v divizi.

Krnov – Slezský FC Opava B 1:2 (0:2)

Branky: 80. Swiech – 3. Veselý, 40. Pikul. Rozhodčí: Mankovecký – Krupa, Bebenek. ŽK: Váňa, Tümmler, Mráz, Burian, Šimeček, Santarius, Lhotka – Celta, Dostál, Pikul, Jelínek, Ščudla. ČK: 86. Tümmler. Diváci: 528.

Krnov: Řeháček – Havlíček, Igbinoba, Swiech, Sabo – Tümmler, Macík – Václavek, Váňa, Mráz – Handlíř (68. Burian). Trenér: Gustav Santarius.

Opava: Rolný – Jaroszek (57. Mikulenka), Jelínek, Latoň, Celta – Dostál (73. Dušek), Pikul, Gorčica (57. Žídek), Ščudla – Šeba, Veselý (70. Mičola). Trenéři: Jaroslav Kolínek, Zbyněk Pospěch, Tomáš Mičola.