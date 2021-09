Na první branku se čekalo jen třináct minut. Hosté zahráli špatně malou domů, toho využil Navrátil a poslal Jiskru do vedení. „Vítkovice chtěly hrát fotbal. Venku mají výbornou bilanci. Nám v úvodu pomohla jejich chyba,“ řekl trenér Rýmařova Milan Furik. „Soupeř byl více na balonu, my jsme hráli takticky. Přece jenom, ne všichni kluci byli úplně zdravotně v pořádku,“ podotkl šéf domácí lavičky.

Ve druhém poločase přidal Navrátil druhou branku. „Potřebovali jsme dát druhý gól. Když se nám to podařilo, vypadalo to, že zápas dohrajeme v klidu. Jenomže Vítkovice snížily a k vidění byla nakonec přestřelka. Soupeř otevřel hru, my jsme dali na 3:1, on tyčku. Nakonec nám vyšly brejky a vyhráli jsme 5:1. Výsledek je jasný, ale jednoduché utkání to vůbec nebylo,“ přiznal trenér Furik.

SK Jiskra Rýmařov – MFK Vítkovice 5:1 (1:0)

Branky: 13., 72. a 87. Navrátil, 84. a 90. Jeřábek – 84. Kohut. Rozhodčí: Šimeček – Žurovec, Bebenek. ŽK: Navrátil - Jaroň, Kalfas, Macík, Tomáš. ČK: 59. Jaroň. Diváci: 172.

Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Hleba (70. Tihelka) – Procházka, M. Furik (87. Krywda), Konečný, J. Furik (90. J. Kocúr) – Kršek (46. Jeřábek), Navrátil. Trenér Milan Furik.