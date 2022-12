„Nemyslím si, že by nás v zimní přestávce čekaly výrazné změny v kádru. Bruntálský tým má svou sílu, klukům věřím,“ řekl trenér Petr Kostelník. „Měli jsme zájem o Pražáka, ten se ale nakonec rozhodl pro Nový Jičín,“ prozradil trenér k střednímu záložníkovi, který v podzimní části kopal krajský přebor za Jakubčovice. „Určitě se ale nějaké hráče vyzkoušíme. Hodil by se nám stoper, střední záložník a útočník,“ poznamenal ostřílený stratég. „Určitě dáme šanci i naším klukům z dorostu,“ řekl ještě. Věří, že pokračovat bude i Ondřej Kušnír. „Slíbil mi, že minimálně na jaře za Bruntál hrát bude. Navíc je to můj asistent. Pro tým je to klíčová postava," dodal.