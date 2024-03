Bruntál měl výborný vstup do zápasu. Už v 5. minutě získali hosté balón ve středu hřiště a šli do rychlého protiútoku. Do akce se zapojili Blažek, Slavík, Cabal a Rončák. K zakončení se dostal posledně jmenovaný a střelou do protipohybu brankáře Bučka otevřel skóre. „Vítkovice si vytvořily poté převahu. Vypracovaly si i šance. Nás naštěstí podržel brankář Šidlák. V jednom případě chytil domácímu hráči čistý gól,“ pochvaloval si trenér Bruntálu David Drexler. Na druhé straně hlavičkoval mimo Bučkovu svatyni Rončák.

Střelec vedoucí branky už ale do druhého poločasu nenastoupil. „Bylo to kvůli zdravotním problémům. V týdnu bojoval s virózou, navíc během prvního poločasu inkasoval úder do hlavy,“ vysvětloval trenér důvod střídání svého klíčového hráče.

Břidličnou popravily standardní situace. Hlubina splnila roli favorita

I vstup do druhého dějství měl Bruntál z kategorie snů. Cabal využil zaváhání stopera, dal míč Gramelovi a ten zkušeně překonal domácí brankáře. „Vítkovice poté ještě více otevřely hru. My jsme ale hráli dobře organizovaně. V utkání byla vidět celá řada osobních soubojů. Hrálo se docela tvrdě,“ pokračoval v povídání trenér Slavoje. „Vítkovice změnily rozestavení na 4-3-3. Na to jsme naštěstí dokázali plynule zareagovat. Dokázali jsme tomu přizpůsobit,“ podotkl David Drexler.

Deset minut před koncem se vrátily Vítkovice do hry. Šidláka překonal exnovojičínský útočník Denis Nieslanik. „Dostali jsme sice gól, posledních deset minut jsme ale uhráli takticky velmi dobře. Kluky musím za předvedený výkon pochválit. Přenesli do hry věci z přípravy. Musíme ale taky přiznat, že jsme měli i štěstí, které nám na podzim chybělo. Nyní se soustředíme na domácí duel s Jeseníkem,“ zakončil David Drexler.

Vítkovice – Bruntál 1:2 (0:1)

Branky: 79. D. Nieslanik – 6. Rončák, 55. Gramel. Rozhodčí: Schneider – Janeček, Písečný. ŽK: Richtár, Chýlek – Šidlák, Pawlita, Rončák, Goněc. Diváci: 110.

Bruntál: Šidlák – Schwarz, Galus, Němec, Goněc – Koval (90.+1. Duhajský), Pawlita, Slavík, Rončák (46. Gramel) – Cabal (85. Kubesa), Blažek (73. Unverdorben). Trenér: David Drexler.