Je to definitivní! Tomáš Mrázek, sedmatřicetiletý rodák z Krnova se stal oficiálně trenérem divizního Havířova. Bývalý fotbalový útočník, který v barvách Hradce Králové naskočil i do dvanácti zápasů v nejvyšší soutěži tak má před sebou novou výzvu. V kategorii dospělých totiž ještě netrénoval.

Tomáš Mrázek | Foto: DENÍK / František Géla

„Volbu trenéra měl na starosti Pavol Bugáň, který po několika jednáních usoudil, že je to vhodný adept a my souhlasili,“ řekl prezident klubu Pavel Malcharek, který bude zároveň Mrázkovým asistentem. „Hrál první ligu, trénoval dorosty a ví, co a jak. Je to mladý a ambiciózní trenér s licencí, což je pro Havířov jenom dobře,“ podotkl.

Tomáš Mrázek, který pracuje jako učitel na jedné z opavských základních škol svou trenérskou kariéru započal v opavské mládeži. Nutno říci, že výsledky měl dobré.

V Divizi F, kterou Havířov hraje, je soutěží, ve které působí také Krnov. Na Tomáše Mrázka tak v jarní části čeká minimálně jeden pikantní souboj.