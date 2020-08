MOL cup se v Rýmařově hrát nebude

Fotbalový svátek se ve středu v Rýmařově konat nebude. Domácí Jiskra v prvním kole MOL cupu proti druholigovému Prostějovu nenastoupí. Důvod je pochopitelný. Jelikož Rýmařovští by měli nastoupit proti profi týmu, museli by všichni aktéři podstoupit testy na Covid-19 a to není zrovna levnou záležitostí.

Jiskra Rýmařov | Foto: Externista