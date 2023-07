/FOTOGALERIE/ Pohárové derby v Rýmařově servírovalo pět branek. Hostující Krnov v předkole MOL Cupu nad domácí Jiskrou vedl už 2:0. Nakonec mu ale zbyly oči pro pláč. Rýmařovští vyrovnali a v závěru prodloužení trefil postup Tihelka. Rýmařov vyhrál 3:2 a v prvním kole ho čeká Hlučín.

Rýmařov postoupil v MOL Cupu. | Foto: Tomáš Furik/Jan Pitřík

Začátek byl opatrný z obou stran a obě defenzivy hrály na jistotu. Úvod vyšel hostům, kteří hrozili zejména ze standardních situací. Po jednom z rohů otevřel Havlíček hlavou ve 20. minutě skóre zápasu. Krnov mohl své vedení ještě v první půli navýšit, ale jedna ze střel skončila jen na břevně, trefil ho Havlíček.

Záhy začala hrozit i Jiskra, která si ještě do přestávky vytvořila dvě stoprocentní příležitosti ke srovnání, při nichž byl Rolný v bráně Krnova překonán, ale střely Němce i Palyse obrana hostů dokázala vykopnout z brankové čáry.

Po přestávce přidali hosté druhý gól. Krnov opět zahrál rohový kop a Havlíček, číhající na zadní tyči, znovu hlavou udeřil. Rýmařov se dostal zpět do zápasu v 67. minutě, kdy si po nedorozumění s gólmanem srazil míč do vlastní brány Igbinoba. O pět minut později rozhodčí po faulu na Křepelku nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Michal Furik – 2:2.

Jiskra převzala otěže zápasu. Krátce po vyrovnání vyslal střídající Dostál do průnikovou přihrávkou mezi stopery do šance Čikla, který se řítil sám na gólmana. Nevyšla mu ale klička a Rolný jeho pokus zneškodnil. Do konce řádné hrací doby již gól nepadl a tak se šlo do prodloužení.

V prodloužení měl velké příležitosti Tihelka, vždy po skvělých individuálních akcích Čikla. První dvě však nevyužil.

Po jednom z průniků dokázal Čikl ještě míč dostat na dobře postaveného Tihelku, který se tentokrát již nemýlil a ve 120. minutě rozhodl o výhře Rýmařova nad Krnovem v poměru 3:2.

SK Jiskra Rýmařov – FK Krnov 3:2 (0:1) po prodloužení

Branky: 67. Igbinoba (vl.), 73. M. Furik (pen.), 120. Tihelka – 20. a 49. Havlíček. Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Dorušák. ŽK: Kneifel, Kršek, Kolísek – Grulich, Igbinoba, Lavrovič, Říha. Diváků: 310.

Rýmařov: Nakládal – D. Furik (113. Hrabina), Kneifel, Kolísek, Hleba – Křepelka (85. Tihelka), M. Furik, Palys, J. Kocúr (46. Kršek) – Němec (68. Dostál), Čikl. Trenér: Milan Furik.

FK Krnov: Rolný – Sabo, Igbinoba, Swiech, Havlíček – Říha, Grulich (86. Groda) – Lavrovič (116. Gramel), Miškev (74. Hřivnáč), Tilkeridis (86. Hrubý) – Václavek (74. Koval). Trenér: Gustav Santarius.