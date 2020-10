Adriane, v létě jste zamířil z Krnova do Rýmařova. Ve hře byla ale také Polanka…

Celé se to odehrálo strašně rychle. Byl jsem původně domluvený s Polankou nad Odrou, kde jsem byl ve spojení s panem trenérem Vojtěškem. Byl jsem tam tři týdny na zkoušce, nakonec to tam ale nedopadlo. Do toho se mi ozval pan trenér Furik, bylo to těsně před začátkem soutěže. Absolvoval jsem jen jeden zápas a trénink a muselo se rozhodnout, co dál. Nakonec jsem ale v Rýmařově zůstal.

V minulosti jste to zkoušel i v třetiligovém Dolním Benešově…

Tam jsem byl dvakrát na zkoušce minulý rok, ale nikdy jsme se nedomluvili. Je to tam fajn, mám to blízko domů, ale nějak mi to nevyhovovalo, takže jsem ještě zůstal v Krnově.

Jak probíhala adaptace v Rýmařově? Šel jste do úplně neznámého prostředí?

Znal jsem jen Honzu Kolíska, se kterým jsem hrával v Opavě, jinak to pro mě bylo úplně nové prostředí. Adaptoval jsem se ale rychle, kabina je perfektní, zázemí je úžasné, takové nemá ani většina klubů v MSFL. Navíc jsem si celkem sedl i s panem trenérem Furikem. Jen je škoda, že je to z Opavy trochu z ruky.

Oproti Krnovu hrajete v sestavě o něco níž, jak se s tím perete?

Ze začátku jsem si těžko zvykal, v Krnově jsem totiž hrál útočníka, v Rýmařově hraju levé křídlo. Asi mi to tam ale svědčí více, na hrotu máme daleko zkušenější hráče jako je Šupák a Jeřábek, kteří góly dávají. Na kraji mi to vyhovuje, jsem takový, že to odjezdím dozadu i dopředu. Řekl bych, že jsem takový snaživý a trenér je s tím spokojený.

Máte asi i více defenzivních činností, to vám nevadí?

Ne, s tím problém vůbec nemám.

Střelecky se vám zatím nedaří. Čím to?

Popravdě mě to taky štve. Nějaké šance tam byly, ale zatím mi to tam holt nespadlo. Jsem z toho zklamaný, snad to prolomím.

Dokonale tým naštěstí góly zásobuje Pavel Jeřábek…

Je úžasný. Hlavně bych řekl, že jej strašně málo týmů zná, protože přišel z Rakouska. Týmy nevěděly, o koho jde. Teď už ale bude středem pozornosti a soupeři si na něj budou dávat pozor. Máme ale i Tomáše Šupáka, ten je také známý tím, že góly dát umí. O něm to všichni ale vědí, kdežto Pavel Jeřábek přišel a dal hattrick. Vede tabulku střelců, má už snad jedenáct gólů. Prostě paráda.

Pikantní byl pro vás určitě zápas s Opavou, kterou jste porazili 2:0 a jejímž jste odchovancem…

S kluky jsem byl v kontaktu. Oni si na nás věřili, přijeli i nějací kluci z áčka, v útoku byl Dedič, v brance Lasák. Byli v našlapané sestavě. Co jsem ale slyšel, tak mezi Rýmařovem a Opavou je to takové pikantní vždycky a bylo to vidět. Nám se ale dařilo, vyhráli jsme dva nula, spokojení byli i fanoušci. Za tři body jsme byli strašně rádi.

Velkou školou asi byl hlavně zápas s béčkem Karviné, která měla také hráče z áčka a dala vám pět branek…

Tam bylo opravdu vidět, že kluci mají kvalitu, byli oproti nám úplně jinde, skóre asi odpovídalo rozdílu mezi týmy. První poločas jsme ještě nějak odehráli dobře, ale v tom druhém nás totálně rozebrali a zaslouženě vyhráli.

Jaké největší rozdíly vidíte mezi krajským přeborem a divizí? Je to podle vás velký skok?

Nemyslím si, že by to byl až tak velký rozdíl. Fanoušci chodí přibližně stejně, na Krnov jich možná občas chodilo dokonce ještě víc. Samozřejmě je tady nějaký rozdíl v kvalitě hráčů, třeba takového Pavla Jeřábka asi v krajském přeboru neuvidíte, stejný případ je Ondra Machuča. Jsem osobně rád, že jsem v týmu nejmladší, můžu se od kluků něco přiučit, což je fajn.

Co říkáte na počínání svých bývalých spoluhráčů z Krnova, kteří jsou na špici krajského přeboru?

Na každý zápas se dívám. Sice jsem je bohužel ještě nemohl přijít podpořit osobně, vždycky si ale minimálně sestřih pustím a jsem rád, že se jim daří. Jsme spolu pořád v kontaktu, fandím jim a je dobře, že hrají tak vysoko.

Vzhledem k pandemii bohužel pro vás končí podzim předčasně. Jak se s tím vyrovnáváte?

Je to samozřejmě škoda, všichni doufali, že bude dvoutýdenní pauza a pak se to zase nastartuje. Bohužel se to ale zase zrušilo, což jsme asi předpokládali. Je to škoda, opět budeme bez fotbalu. Na jaře se bude hrát kromě víkendu ještě středa a uvidíme, jak to budeme zvládat. Už tak nás na začátku sezony bylo celkem málo, snad se nám to nestane i na jaře.

Jak se spoustou volného času naložíte?

Studuju na vysoké škole, která se mi teď převedla na online výuku. Do toho jsem si ještě našel práci, ale co se týče tréninku, tam nic neměním. Třikrát týdně si jdu zacvičit, zaběhat. Měl jsem to tak nastavené vždycky, takže v tomhle směru problém není. Je ale samozřejmě škoda, že herní vytíženost bude slabá, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Všichni to budou mít stejné.