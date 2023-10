/VIDEO, FOTOGALERIE/ Remízou 1:1 skončilo utkání 10. kola fotbalové Divize F v Krnově. Domácí celek v poločase s týmem bývalého ligisty Miroslava Matušoviče prohrával 0:1, nicméně po přestávce se mu díky střele Jiřího Mráze podařilo vyrovnat na 1:1.

Krnov - Havířov 1:1 | Video: Jan Pitřík

Do Krnova dorazila na fotbal opět slušná divácká návštěva. Na výběr bývalého záložníka Baníku a pražské Sparty byly zvědavy téměř čtyři stovky diváků. „V prvním poločase Havířov lépe kombinoval ale do žádné velké šance se nedostal,“ řekl na úvod svého hodnocení trenér Krnova Gustav Santarius. Do náznaku první šance se dostali Krnovští. Hřivnáč běžel sám na gólmana Majerczyka. Tak dlouho ale váhal se střelou, až mu balon jeden z hostujících zadáků míč odebral. Ve 39. minutě udeřil Havířov. Přišel centr z pravé strany a Kisza na zadní tyči tečoval míč do branky – 0:1.

Derby pro Břidličnou. Hráli jsme proti dvanácti, řekl bruntálský Drexler

Ve druhém poločase Krnov hru srovnal. „Hráli jsme lépe, více bojovali a nakonec se nám podařilo vyrovnat,“ vydechl si Gustav Santarius. V 70. minutě vyhráli Krnovští souboj ve vápně, balón se dostal k Mrázovi a ten povedenou střelou vyrovnal. „Podle mě jsme měli ještě kopat penaltu za soupeřovu ruku ve vápně. Rozhodčí ji ale neviděli. Když to ale shrnu, tak vzhledem k průběhu zápasu je remíza spravedlivá,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Havířov 1:1 (0:1)

Branky: 70. Mráz – 39. Kisza. Rozhodčí: Jurajda – Ganaj, Kovařík. ŽK: Mráz, Dočkal – Podešva, Skoupý, Heller. Diváci: 357.

Krnov: Řeháček – Sabo, Swiech, Igbinoba, Havlíček – Zrník (76. Miškev), Tümmler – Tilkeridis (80. Dočkal), Mráz, Lavrovič (81. Gramel) – Hřivnáč. Trenér: Gustav Santarius.