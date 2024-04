Zápas prvního s posledním nabídlo utkání jednadvacátého divizní kola v Bruntále. Hostující fotbalisté sice měli více ze hry, žádný festival gólových šancí si ale nevytvořili. Jednobrankový náskok se jim podařilo pojistit až v samotném závěru. Slavoj nakonec prohrál 0:3.

Bruntál doma prohrál s Hlubinou | Foto: FK Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Bylo vidět, že Hlubina má velkou individuální kvalitu. Měl míč více ve svém držení. Musím ale také říci, že do žádných velkých šancí jsme ji nepouštěli,“ podotkl trenér Slavoje David Drexler. Nicméně ve 26. minutě šli hosté do vedení. Bělíček kopal rohový kop a exbaníkovský útočník Badalyan otevřel hlavou skóre. „Škoda, že jsme při rohovém kopu zaváhali,“ litoval kouč Bruntálu. Jeho tým se taky do jedné šance dostal, když ze skrumáže nastřelil tyčku.

Druhý poločas měl obdobný průběh. „Tím, že jsme prohrávali, tak jsme se začali tlačit více dopředu. Jenomže jsme těžko dostávali do zakončení,“ přiznal David Drexler. „Místy jsme měli převahu, bohužel pak přišel závěr a dvakrát jsme inkasovali. Výsledek tak pro nás vypadá hodně krutě,“ posteskl si kouč bruntálské lavičky. V 88. minutě rozehrávali domácí standardku. Jenomže to nezvládli, nechali si vzít balón. Frébort potáhl míč po křídle, nahrál na Förstera a ten do odkryté brány dával na 0:2. Na konečných 0:3 upravil po individuální akci střelou z pětadvaceti metrů Látal. „Druhý gól mě hodně mrzí, byl úplně zbytečný, třetí banka padla v momentě, kdy už jsme rezignovali,“ zakončil David Drexler.

„V zápase jsme dominovali, ale je škoda hromady nedotažených šancí a akcí ve finální třetině hřiště. Domácí statečně bojovali a dokonce nám dali v první půli tyč, ale kvalita byla na naší straně. Potřebujeme lépe zhodnocovat práci celého týmu a zápasy rozhodovat daleko dříve, protože s lepším soupeřem se nám to nemusí vyplatit,“ hodnotil utkání trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

Bruntál – Hlubina 0:3 (0:1)

Branky: 26. Badalyan, 88. Förster, 89. Látal. Rozhodčí: Habermann – Slabý, Silný. ŽK: Kuděla, Němec, Rončák – Dybal, Förster, Látal. Diváci: 310.

Bruntál: Kuděla – Galus, Němec, Vojtík, Goněc – Pawlita (12. Schwarz), Slavík, Blažek, Šanda – Hanel (68, Gramel), Rončák (68. Koval). Trenér: David Drexler.