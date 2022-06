Co se týká změn v hráčském kádru, tak těch moc nebude. „Do kádru příliš zasahovat nebudeme. Odešli zatím dva hráči,“ poznamenal kouč. Bartoníček zamířil do Lichnova a gólman Tabach do Břidličné. „Musíme přivést gólmana, útočníka krajního záložníka,“ doplnil Santarius. V souvislosti s Krnovem se skloňovalo jméno místního rodáka Milana Halašky, který si během své bohaté kariéry zahrál i ligu v barvách brněnské Zbrojovky. „Je pravdou, že o Milanovi jsme uvažovali. Ale nakonec nás neposílí. Zůstává v Bohumíně. Žije v Chuchelné a Krnov je pro něj z ruky,“ podotkl trenér Krnova.

Krnov v přípravě: 20. července Kobeřice – Krnov (18.00), 23. července Stará Bělá – Krnov (17.30), 26. července Krnov – Orel Branice (18.00), 27. července Baník Ostrava – Krnov (17.30), 30. července Krnov – Dolní Benešov (17.00), 31. července MOL Cup.