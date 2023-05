Zápas na bohumínském trávníku rýmařovským fotbalistům nevyšel. Favorit zasypal Jiskru čtyřmi góly. Na vítězství 4:0 se dvěma góly podílel krnovský odchovanec Milan Halaška. Už ve středu čeká na Rýmařov dohrávané derby s Krnovem. To na rýmařovském trávníku započne v 17.30.

Rýmařov prohrál v Bohumíně | Foto: Tomáš Furik

„Byl to jeden z těch zápasů, který nám nevyšel. Bohumín má sice velkou kvalitu, my jsme mu ale zápas naším výkonem velmi usnadnili,“ hodnotilo se utkání těžce Milanu Furikovi.

První poločas ve Fotbalovém areálu Pavla Srníčka nabídl poměrně vyrovnanou podívanou. Za domácí zahrozil jako první Strojek, proti jehož pokusu Kameník zakročil. Na druhé straně pálil nad bránu David Furik.

Po tomto úvodním oťukání šel Bohumín do vedení, když v 15. minutě Kameníka propálil Bloksch po přihrávce Halašky. Ten byl pro obranu Jiskry velkým nebezpečím a sám se do přestávky dostal do zajímavých příležitostí. Jednou proti němu včas vyběhl Kameník, ve 39. minutě pak hlavičkoval mimo tři tyče.

Hru svého týmu chtěl po změně stran trenér Furik oživit nasazením mladých dorostenců – Palyse a Křepelky. Než ale rýmařovští stačili něco vymyslet, udeřil Bohumín podruhé. V 55. minutě umístil Halaška centrovaný míč k tyči a Kameník byl na tento pokus krátký.

„Druhý gól byl zlomem v utkání. Obránci se nedorozuměli a gól jsme domácím darovali. Bohumín tím rozhodl o svém vítězství,“ konstatoval Furik. Krátce poté mohl Halaška přidat druhý gól, jeho pokus ale dokázala rýmařovská obrana na brankové čáře vyrazit. Jiskra to ale v Bohumíně nezabalila a na hráčích byla vidět snaha vstřelit kontaktní gól. Tvrdou střelu Davida Furika vyrazil Kodeš. V 65. minutě hlavičkoval v dobré příležitosti mimo Čikl.

„Po změně stran jsme byli o něco aktivnější. Prostřídáním se nám podařilo hru trochu nastartovat. Začali jsme si vytvářet šance a věřil jsem, že se ještě dostaneme do kontaktu,“ komentoval Furik. Místo snížení však přišel třetí trest ze strany domácích. Faul Kneifela v pokutovém území vyústil v penaltu, kterou v 79. minutě proměnil Halaška. O deset minut později utekl obraně Jiskry střídající Príbela, který svým gólem zpečetil výhru Bohumína nad Jiskrou v poměru 4:0.

„Po penaltě se zápas už jen dohrával. Nasazení hráčů po zbytek zápasu nebylo dobré. Rozhodujícím faktorem utkání byla záloha. Domácím se tu naši podařilo přehrát,“ zakončil Furik své hodnocení.

FK Bospor Bohumín – SK Jiskra Rýmařov 4:0 (1:0)

Branky: 55. a 79. (z pen) Halaška, 15. Bloksch, 89. Príbela. Rozhodčí: Godfryd – Kaloč, Potiorek. ŽK: Bloksch, Malysz – J. Kocúr, K. Kocúr. Diváků: 150.

Bohumín: Jakub Kodeš – Neumann, Václavíček, Košťál, Sporysz (83. Stošek) – Klejnot, Strojek, Hanus (70. Hutyra), Noga (70. Malysz), Bloksch – Halaška (81. Príbela). Trenér: Martin Špička.

Jiskra: Kameník – Kneifel, Kolísek (65. Tihelka), K. Kocúr, Hleba (46. Křepelka) – D. Furik (85. Zifčák), Dostál, Konečný (81. J. Furik), J. Kocúr (46. Palys) – M. Furik – Čikl. Trenér: Milan Furik.