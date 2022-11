Vstup do sezony ale Krnov dobrý neměl. „Hodně jsme se upírali k úvodnímu derby s Bruntálem. To jsme nezvládli. Pak nás čekalo utkání ve Valašském Meziříčí. Dostali jsme šestku. Cestou domů se mi v hlavě honily myšlenky, zda vůbec máme v divizi co dělat. Navíc i v kabině bylo vidět, že na kluky padla deka,“ přiznává Gustav Santarius.

Obrat k lepšímu přišel jednadvacátého srpna, kdy Krnovští na domácím trávníku porazili Nový Jičín 2:1. Následně přišly další dvě výhry. „Museli jsme si zvyknout, že hrajeme vyšší soutěž. Divize je jiná soutěž než krajský přebor. Najednou jsme si ukázali, že dokážeme hrát s každým,“ poznamenal Gustav Santarius. „Navíc soutěž je vyrovnaná, stačí dvě tři porážky a hrajete o záchranu. Oproti loňsku se kvalita posunula. Nejsou v ní už týmy, jako Heřmanice nebo Dětmarovice,“ přidává krnovský kouč další postřeh.

Krnov čeká šest přípravných duelů

Krnov urval v podzimní části pěkných třiadvacet bodů. A mohlo jich být i více. Tým totiž nezvládl okresní derby s Bruntálem a Břidličnou. „Tyto porážky mrzí. Navíc když vidíte, že oba týmy jsou u dna tabulky. Na druhou stranu jejich vítězství byla zasloužená. My jsme dobře nehráli,“ uznává Gustav Santarius.

Podle trenérových slov Krnovu více seděly zápasy proti týmům z horních pater tabulky. „Připadalo mi, že nám dělala problémy utkání, ve kterých jsme museli tvořit. To nám moc nešlo. Naopak například proti béčkům Karviné nebo Opavy jsme odehráli velmi solidní zápasy,“ konstatuje šéf krnovské lavičky.

S čím měl Krnov během podzimu problémy, tak to bylo střílení branek. Dal jich pouze šestnáct. „Je pravda, že v ofenzivě jsme se trápili. Ještěže jsme měli Martina Váňu, jinak nevím, kdo by ty góly dával. Na tom musíme v zimě zapracovat,“ plánuje Gustav Santarius. Čekalo se, že více se bude prosazovat zkušený útočník Martin Sklenařík. „Rozebírali jsme to spolu. Sám čekal, že dá více branek.

Ale divize je úplně o něčem jiném, než krajský přebor. Oba věříme, že na jaře to bude lepší,“ je optimistou krnovský kouč, který pochválil brankáře Řeháčka. „Kuba byl v každém zápase oporou,“ vyzdvihuje svého gólmana. Jeden velký primát Krnovští v podzimní části divize drží, a to je divácká návštěvnost. Na domácí zápasy chodilo v průměru 519 fanoušků. „Z diváků jsme nadšení. Už v kraji na nás chodili v hojném počtu, teď se to ještě zlepšilo. Mohou chodit na atraktivní soupeře, velkým lákadlem byl třeba opavský Pikul. Nejvíce lidí pak přišlo na derby s Bruntálem, to byl opravdu fotbalový svátek. Jasně se ukazuje, že divize do města, jakým je Krnov, patří,“ podotýká Gustav Santarius.

Co se týká hráčských změn, tak těch se moc v Krnově nechystá. „Zájem o naše kluky je i ze třetí ligy, ale zatím šlo jen o oťukávání. S hráči jsme ale předběžně domluveni, že zůstanou,“ prozrazuje krnovský stratég. Nicméně ambiciózní Petřvald má na radaru Johna MackDonalda Igbinobu. „Víme také o zájmu Hlubiny a Havířova. Nicméně John má u nás smlouvu do léta. Takže bych to tak horké neviděl,“ zvedá prst Gustav Santarius, který intenzivně pracuje na posilách. „Rádi bychom získali útočníka, chceme také dát šanci klukům z dorostu,“ zakončuje povídání.

Zimní přípravu startují Krnovští devětadvacátého ledna.