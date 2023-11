„Podzim hodnotím jako vcelku úspěšný. Chtěli jsme mít šestadvacet bodů, máme o tři body méně. Jsem rád, že jsme zvládli poslední zápas podzimu v Bruntále,“ řekl úvodem krnovský stratég Gustav Santarius. „Vstup do sezony jsme měli nad očekávání. V závěru jsme se už trápili,“ přiznal trenér.

První porážku sezony Krnovští utrpěli až v sedmém kole, když prohráli 0:1 v Šumperku. „Všechno nám vycházelo. Naše sebevědomí šlo nahoru a měli jsme i potřebné štěstí,“ vracel se Gustav Santarius k povedenému vstupu do sezony.

Krnov zdobila výborné defenziva, kterou drželi stopeři Jakub Swiech a John Igbinoba. „A taky skvělí brankář. Jak Kuba Řeháček, tak Štěpán Rolný podávali velmi vyrovnané výkony a oba byli našimi základními stavebními kameny. Musím ale říci, že celý tým pracoval směrem dozadu velmi dobře,“ podotkl trenér. Zejména Řeháček v některých zápasech doslova čaroval. Nebýt debaklu 1:5 s opavským béčkem, inkasoval by Krnov pouhých deset branek.

Směrem dopředu už to bylo horší. „Dvacet vstřelených gólů je málo. V útočné fázi jsme se trápili, rozhodně to není ale vina jenom útočníku. Drhlo nám to ve finální fázi. Na tom musíme v zimní přestávce zapracovat,“ poukazuje na nedostatky trenér.

Co se týká změn v kádru, tak ty Krnov v zimní přestávce nechystá. „Všichni klíčoví hráči by měli zůstat. Spíše ještě kádr zúžíme. Chceme dát šanci našim mladým klukům,“ nastínil Gustav Santarius.

Přípravu na jarní část odstartuje Krnov 30. ledna. „Příprava se bude odvíjet výhradně v domácích podmínkách,“ prozradil trenér. Na Krnovské čeká i pět přípravných utkání. Divizní účastník bude hrát s vlastní rezervou. Dále ho prověří KS Polonia Głubczyce, Šternberk, Háj ve Slezsku a Kravaře.