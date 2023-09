/FOTOGALERIE/ V prvním poločase byli zralí na ručník. Ve druhém excelovali a za předvedenou hru byli odměněni. Krnovští fotbalisté obrali jednoho z velkých favoritů Divize F. Na domácím trávníku porazili Bílovec 2:0. Trefili se Kerage a Sklenařík.

Krnov - Bílovec 2:0. | Foto: Jan Holouš

V prvním poločase to přitom vůbec nevypadalo na to, že by měl Krnov bodovat. Bílovec byl fotbalovější, na trávníku dominoval. „První poločas byl našem podání katastrofální. Byli jsme u všeho pozdě. Soupeř byl více na míči a měl šance. Nás naštěstí podržel brankář Rolný. Kdybychom prohrávali 0:2, nikdo by se nedivil,“ zlobil se krnovský kouč Gustav Santarius.

V poločasové přestávce bylo v krnovské kabině dusno. „Museli jsme si některé věci vyříkat. Naše hra byla opravdu špatná,“ přiznal trenér. Jak se nakonec ukázalo, poločasová bouřka pomohla. „Druhý poločas byl v našem podaní podstatně lepší. V době našeho tlaku, měl paradoxně velkou tutovku Bílovec. Tu jsme nakonec přežili,“ vracel se k druhé půli Gustav Santarius. V 71. minutě vyrobila defenzíva Bílovce chybu. K míči se dostal Kerage a chladnokrevně zavěsil – 1:0. O sedm minut později udeřil Krnov znovu. Na 2:0 dával Sklenařík. „Závěr jsme si už pohlídali. Je to pro nás velmi cenné vítězství. Za druhý poločas zaslouží hráči pochvalu. Na jedničku opět pracovala naše defenziva,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Bílovec 2:0 (0:0)

Branky: 71. Kerage, 78. Sklenařík. Rozhodčí: Čampišová – Slabý, Habermann. ŽK: Igbinoba, Havlíček – Kollek. Diváci: 426.

Krnov: Rolný – Sabo, Sweich, Igbinoba, Havlíček – Mráz, Lavrovič (46. Tümmler) – Hřivnáč (72. Sklenařík), Václavek (72. Miškev), Kerage (87. Zrník) – Tilkeridis (90. Groda). Trenér: Gustav Santarius.