„Vysoká porážka v Bílovci se promítla do celé týdenní přípravy. Navíc náš čekal nebezpečný tým z Karviné, i proto jsme udělali změny v sestavě. Cílem bylo vycházet z dobré defenzivy, tento záměr nám vyšel,“ řekl na úvod krnovský stratég Gustav Santarius. „Naše hra byla od prvních minut dobrá. S postupem času tým nabíral sebevědomí,“ pokračoval domácí trenér. Do první šance se dostal Váňa, který se dostal do šestnáctky, jeho střelu na přední tyč ale zlikvidoval dobře chytající brankář Lubik. Ten se poté ještě v první předvedl po další střele Váňi, který si narazil s Lyčkou. Jednu možnost měl ještě Handlíř, ale situaci nevyřešil dobře, navíc se zranil.