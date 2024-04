„Z mého pohledu šlo o utkání na jednu bránu, a to tu naši,“ začal směrem k zápasu hovořit krnovský stoper Jakub Swiech. „My jsme přijeli do Bílovce s jasně defenzivní taktikou. Hrát v naší situaci s domácím týmem otevřený fotbal, by se rovnalo sebevraždě,“ přiznal zkušený zadák. „Bílovec měl více ze hry, jasně držel balón, na vyložené šance to bylo ale 2:2,“ podotkl Jakub Swiech. Na hostující straně hlavičkoval vedle brány Tümmler a Váňu vychytal Padušák. Kofolu v kritických chvílích podržel čaroděj Řeháček. Nejdříve lapil šanci Géryka. Nevyzrál na něj ani Zavadil, jehož zakončení zastavil obličejem. Neuspěl ani Gajdošík. „Tyto zápasy nám vůbec nesedí. Soupeř se zatáhl v osmi lidech do bloku a my jsme museli dobývat. I tak jsme měli ale zápas zvládnout. Vytvořili jsme si nespočet jasných šancí. Už v prvním poločase mohlo být rozhodnuto,“ zdůraznil trenér Bílovce Jan Woznica. „Z osmadevadesáti procent šlo o zápas na jednu bránu,“ pokračoval.