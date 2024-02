/FOTOGALERIE/ První dny zimní přípravy mají za sebou divizní fotbalisté krnovské Kofoly. Za sebou mají i jeden přípravný zápas. Na domácí umělce odehráli duel s rezervním týmem, který působí v I. B třídě. Áčko v něm vyhrálo 7:2. Do přípravy s prvním mužstvem se zapojil i mladý Boleslav Dočkal, který se podle slov trenéra Gustava Santariuse ukazuje v dobrém světle.

Krnov začal zimní přípravu. | Foto: Jan Holouš

„První přípravný duel byl příjemným zpestřením. I když herně to vypadalo kostrbatě, špatné to úplně nebylo. Padlo hodně gólů, vyzkoušeli jsme si také hráče na jiných pozicích v sestavě,“ řekl úvodem trenér Krnova Gustav Santarius.

Co se týká hráčského kádru, tak v něm momentálně nefiguruje Miškev, který se připravuje s Břidličnou. Tilkeridis je v Bohunicích a dvojice Gramel s Kovalem v nedalekém Bruntálu. „Sice se připravují v jiných klubech, nicméně stále jsou to pořád hráči Krnova. O jejich odchodu s námi ještě nikdo nejednal,“ přiblížil krnovský stratég.

Do přípravy s prvním týmem se zapojil krnovský odchovanec Boleslav Dočkal. „Jedná se o šikovného fotbalistu, který může nastupovat na více místech v záloze. Musím říci, že se jeví velice dobře,“ pochvaluje si. S týmem se také připravuje Christian Masimba Gainet, který v minulosti hrával za HFK Olomouc. „Zatím s námi trénuje. Měl by nastoupit ještě v sobotu proti Kravařům a pak se rozhodneme, co dál,“ nastínil Gustav Santarius.

Ohledně dalších posil šéf krnovské lavičky řekl: „Nejsme v situaci, kdybychom museli za každou cenu posilovat. Nějaké nabídky na hráče nám chodí. Muselo by se jednat opravdu o zajímavého fotbalistu. Pak bychom do toho šli.“

V sobotu od 14 hodin Krnov přivítá v dalším duelu přípravy na domácím hřiště ambiciózního účastníka krajského přeboru z Kravař.