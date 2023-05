/FOTOGALERIE/ Pět minut chybělo krnovským fotbalistům k tomu, aby se postarali o překvapení víkendu. Na hřišti karvinského béčka dlouho drželi nerozhodný výsledek. Pět minut před koncem nakonec jednoho z hlavních aspiratntů na postup nasměroval ke třem bodům Vinicius.

Karviná B - Krnov 2:1 | Foto: Jan Holouš

„Herně jsme odehráli velmi povedené utkání. Jsem rád, že jsmes si proti tak kvalitnímu soupeři bylo schopni vytvořit šance. Škoda jen toho výsledku,“ řekl po utkání trenér Krnova Gustav Santarius. Jeho tým poměrně brzy inkasoval. „Důležité bylo, že jsme na tento gól dokázali rychle zareagovat. Hosté kopali trestný kop. Váňa našel Swiecha a odchovanec Slezského FC Opava srovnal hlavou na 1:1.

„V dalším průběhu jsme dokázli být nebezpeční. Vytvořli jsme si vedle gólu i tři velké šance," pokračoval v pozápasovém povídání Gustav Santarius. Do dvou šanci se dostal Váňa, jednu dobrou zazdil Tilkeridis. Pět minut před koncem přišel centr z levé strany, brankáři Řeháčkovi míč vypadl a střídající Vinicius ho dorazil do branky. „Je to velká škoda. Zklamání je velké. Na druhou stranu, na tomto výkonu se dá stavět. Kluci zápas poctivě odjezidli. Pokud se takovým to fotbalem budeme prezentovat i nadále, bude to všechny bavit,“ zakončil Gustav Santarius.

Karviná B – Krnov 2:1 (1:1)

Branky: 14. Brzóska, 85. Vinicius - 28. Swiech. Rozhodčí: Krupa – Ganaj, Broskevič. ŽK: Rezek – Tilkeridis. ČK: 79. Rezek. Diváci: 150.

Krnov: Řeháček – Sabo, Swiech, Igbinoba, Burian – Macík (69. Grulich), Tümmler – Václavek (69. Kolbasa), Váňa (83. Koval), Hřivnáče – Tilkeridis (86. Messias). Trenér: Gustav Santarius.