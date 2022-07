Krnov nasadil do přípravy veterána Cochera

Dvaapadesátiletého brankáře Josefa Cochera nasadil do přípravného utkání se Starou Bělou krnovský kouč Gustav Santarius. Divizní nováček vyhrál 6:2. Do zápasu naskočily i možné posily, a to Filip Kmínek s Antonínem Lyčkou.

Krnov v přípravě | Foto: Deník/Petr Widenka