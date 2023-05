/FOTOGALERIE/ První jarní vítězství urval divizní nováček z Krnova. Na domácím trávníku porazil ambiciózní Bílovec, který ještě v zimní přestávce vyhlašoval postupové cíle. Výhru 1:0 zajistil hlavičkou Jiří Mráz.

Krnov - Bílovec 1:0. | Foto: Jan Holouš

Bílovec v prvním poločase několikrát vystrčil růžky. Vypracoval si i dvě gólové šance. Dostali se do nich Heiník s Limanovským. Nebezpečnou střelou se prezentoval i Raszyk. „V prvním poločase jsme měli více ze hry. Bohužel jsme opět selhali v koncovce,“ přiznal trenér Bílovce Jan Woznica. „Gólman Řeháček svůj tým několikrát během celého zápasu podržel,“ chválil hostující kouč krnovského čaroděje. Krnov si v první půli vypracoval jednu šanci, tu ale Váňa neproměnil. „První poločas byl hodně bojovný. Hrálo se hodně ve středu hřiště. Musím ale říci, že Bílovec měl o něco více ze hry,“ řekl krnovský stratég Gustav Santarius.

Jediný gól utkání padl po přestávce. Domácí zahrávali standardní situaci. Václavek vracel míč hlavou před bránu, kde si naběhl Mráz a hlavičkou poslal Krnovské do vedení. Bílovec se poté snažil o vyrovnaní. „Druhý poločas pokračoval ve stejném módu, jako ten první. Hosté byli lepší. V nastavění mohli vyrovnat. Ale soupeřův hráč trefil Kubu Řeháčka,“ vracel se Santarius ke druhému dějství. „Bílovec si u nás nezasloužil prohrát. Zápasu by spíše slušela remíza,“ přiznal krnovský kouč. „V předešlých zápasech jsme štěstí neměli, teď ano. Za vítězství jsme moc rádi, už jsme ho potřebovali,“ dodal Santarius. „Nejsme schopni dát gól ani z těch největších šancí. Na tým spadla deka. Hodně nyní poznáváme, jak moc nám chybí Pavel Střelec, který odešel do Frýdku. Potřebujeme se chytit, třeba i nějakým ušmudlaným vítězstvím,“ zakončil Jan Woznica.

Krnov – Bílovec 1:0 (0:0)

Branka: 58. Mráz. Rozhodčí: Prokůpek – Slováček, Havrlant. ŽK: Burian, Váňa, Sabo – Limanovský, Pavlík. ČK: 73. Krayzel. Diváci: 388.

Krnov: Řeháček – Sabo, Igbinoba, Swiech, Burian – Mráz, Kolbasa (54. Válcavek), Koval (54. Tümmler), Váňa (87. Havlíček), Hřivnáč (54. Macík) – Tilkeridis (77. Nobre). Trenér: Gustav Santarius.

Bílovec: Minařík – Tomášek (80. Čavera), Heiník, Krayzel – Dluhoš (65. Pavlík), Raszyk (70. Mikuš), Dostál, Koschatzký – Limanovský, Mozol, Jelen. Trenér: Jan Woznica.