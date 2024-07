Nikolasi, co byste řekl k aktuální situaci v krnovském fotbalu? Současný Krnov se dostává zpátky na nohy. Vytváříme zdravé prostředí s čistým vzduchem. Řekl bych to tak, že stavíme barák od základu.

Dá se říci, že předchozí vedení nezanechalo Krnov zrovna v nejlepší kondici?

Panu Korabovi s Gustavem Santariusem patří velké díky za to, že nenechali Krnov padnout. My ale chceme fotbal v Krnově dělat jinak. Řeknu to takhle, chceme nastartovat nový Krnov.

Vám je teprve šestadvacet, což z vás dělá jednoho z nejmladších fotbalových šéfů…

(Usměje se). Je to tak. Ale práce se nebojím. Pracovat v Krnově bylo mou touhou, mým snem. Chci, aby fotbal v Krnově prosperoval. Zkušenosti s vedením klubu mám. V Olomouci jsem pět let vedl futsalový oddíl, který se nám podařilo dotáhnout až do nejvyšší soutěže. Výše už posunout nešel. Když se objevila možnost kandidovat na post předsedy Krnova, šel jsem do toho. Mám kolem sebe lidi, kterým věřím. Ve spolupráci s nimi může být mise úspěšná. Samozřejmě, že do toho jdeme s respektem. Nestavíme si vzdušné zámky, chceme pracovat v realitě.

Hovořilo se o tom, že Krnov chcete místo do divize přihlásit do krajského přeboru. Nakonec tato varianta padla…

Je pravdou, že jsme na toto téma vedli dlouhé konzultace. Opravdu jsme se rozhodovali, zda krajský přebor nebo divize. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v divizi. Přece jenom tato soutěž do Krnova patří.

Když se podíváme na krnovské áčko, tak v něm nezůstal kámen na kameni. Odešel trenér, takže tenhle tým musíme budovat od základu nový…

Řadu kluků odešla. Někteří z nich udělali radikální rozhodnutí a šli za bývalým trenérem. Nechceme nikoho držet na sílu. Odešli ti, kdo byli úzce spjati s bývalým vedením. Máme mladé kluky, kteří dostanou šanci v přípravě. Zároveň si dobře uvědomujeme, že k nim potřebujeme zkušené hráče, od kterých se budou učit. Proto nyní řešíme příchody fotbalistů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Mohu prozradit, že na dobré cestě je návrat našeho odchovance Milana Halašky, který hrával za Opavu a dokonce si zahrál ligu i za brněnskou Zbrojovku. Těší nás, že v týmu budou pokračovat kluci jako Lavrovič, Sklenařík, Sabo nebo Šimčík. A také brankář Rolný, který měl konkrétní nabídku z Bílovce. Bude chytat za áčko a vedle toho se věnovat i práci u mládeže. Z hostování se pak vrací Grulich, Gramel nebo Koval.

V jaké finanční kondici se Krnov momentálně nachází?

Nejsme na tom finančně špatně. Chceme pokračovat ve spolupráci se stávajícími partnery. Vše je na dobré cestě. Potěšující zprávou je, že společnost Kofola chce být nadále součástí našeho klubu. Jedním z našich hlavních pilířů je komunikace a propojení s městem Krnov. Oslovili jsme také nové partnery, kterým se líbí naše vize.

Jak to vypadá s mládeží v Krnově?

Musím konstatovat, že jsme zařídili propojenost mládeže s mužským týmem. Trenér áčka David Drexler bude zároveň se mnou šéftrenérem mládeže. Do dvou, tří let bychom chtěli mít v Krnově sportovní centrum mládeže a mít i svou třídu na jedné ze základních škol. Těší mě, že zůstává většina mládežnických trenérů. Zároveň pracujeme na angažování dalších. Proběhly už tři trenérské schůzky, trenérům se naše vize líbí. Chceme v Krnově zároveň vytvořit bezpečné prostředí.

Sám jste ještě aktivním fotbalistou. Uvidíme vás v dresu Krnova?

Pozici hrajícího předsedy jsem zastával pět let ve futsalové Olomouci. Šlo o menší klub než Krnov a nebyla to značka ideál. V Krnově se chci věnovat jen funkci předsedy, a to minimálně do doby, než se ten vlak pořádně rozjede.