Na hřišti Havířova se v nedělním dopoledni představili fotbalisté krnovské Kofoly. Domácí favorit, kterého trénuje krnovský rodák Tomáš Mrázek, měl převahu. V prvním poločase šel do vedení, Kofola srovnala po hodině hry. Na body ale nedosáhla. Pět minut před koncem totiž o výhře 2:1 rozhodl havířovský Skoupý.

Krnov - Šumperk 0:0. | Video: Jan Pitřík

Indiáni začali náporem. „V prvních dvaceti minutách nás domácí dostali pod tlak. Chodili k nám po krajích a dávali centry do vápna,“ začal utkání popisovat krnovský brankář Jakub Řeháček. V 19. minutě se poprvé měnilo skóre. Ze šestnáctky se opřel do míče domácí kapitán Wojnar, balon před hostujícím brankářem uskočil a skončil v síti. „My jsme se s přibývajícím časem začali otrkávat. A i když byl Havířov lepším týmem, začali jsme vystrkovat růžky,“ podotkl zkušený gólman. Do jedné velké šance se dostal po nahrávce Váni Burian. Domácí brankář mu ale v rozhodujícím okamžiku skočil pod nohy a míč zablokoval.

„V kabině jsme si řekli, že nemáme co ztratit, a taky tak k druhému poločasu přistoupili,“ poznamenal Jakub Řeháček. Po kombinaci s Burianem srovnával na 1:1 Váňa. „Poté jsme se snažili bránit výsledek, přežili jsme jednu velkou šanci. Bohužel pět minut před koncem jsme zablokovali centr, míč se ale odrazil a skončil v naší brance. Je to škoda, bod z Havířova by byl krásný,“ povzdechl si krnovský čaroděj. „Je pravdou, že Havířov měl převahu, byl lepším týmem. Na druhou stranu, nás od remízy dělilo pět minut,“ zakončil Jakub Řeháček.

Havířov – Krnov 2:1 (1:0)

Branky: 19. Wojnar, 85. Skoupý – 62. Váňa. Rozhodčí: Vařacha – Banot, Tvardek. ŽK: Heller – Řeháček, Váňa, Hřivnáč. Diváci: 460.

FK Kofola Krnov: Řeháček – Sabo, Igbinoba, Tümmler, Lavrovič – Hřivnáč, Říha, Burian (70. Strážnický), Mráz, Šimčík (73. Majzlík) – Váňa. Trenér: Gustav Santarius.