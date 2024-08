„Hráli jsme lépe než proti Bílovci, chtěli jsme ve Frenštátu bodovat,“ přiznal trenér Krnova David Drexler. Krnovští nezačali vůbec špatně. „Zhruba nějakých úvodních pětatřicet minut se odehrávalo v naši režii. Byli jsme kvalitnější na míči, soupeř na nás nemohl najít recept,“ podotkl trenér Kofoly. Hosté se také dostali do jedné velké šance. Lavrovič poslal z levé strany balon na Levčíka, ten se zjevil sám před gólmanem, ke smůle hostů ale střílel vedle. Frenštát také v jednom případě vystrčil růžky. Do další šance Kofoly se dosral Zajíček. Obešel dva protihráče, snažil se přehodit brankáře, jenomže minul i zařízení. „Tady se lámal chleba. Kdyby to Zajíček proměnil, utkání by se určitě vyvíjelo jiným směrem,“ mínil trenér Krnova.

Tři minuty po přestávce udeřil Beskyd. Po chybě hostů se prosadil Strnad. „Udělali jsme chybu, kdy jsme se špatně pohybovali v prostoru a soupeř toho využil,“ povzdechl si David Drexler. Krnovští se snažili s výsledkem něco udělat, to se jim ale nepodařilo. „Měli jsme převahu, dali jsme několik centrů do vápna, branku jsme ale nedali,“ pokračoval krnovský stratég, který byl v 73. minutě po druhé žluté kartě vyloučen. „První žlutou jsme dostal za slušný komentář k rozhodčímu, ve kterém jsem bránil naše hráče. Druhou pak za opuštění technické zóny,“ vysvětloval David Drexler. „Porážka mrzí, na bod jsme měli. Jsem rád, že naše hra jde nahoru,“ uzavřel.

Frenštát – Krnov 1:0 (0:0)

Branka: 48. Strnad. Rozhodčí: Korch – Havrlant, Krupa. ŽK: Žáček, Bzirský, Ševčík, Macík, Rek – Matyska, Grulich, Drexler. ČK: 73. Drexler. Diváci: 272.

Krnov: Rolný – Sabó, Matyska (85. Kubík), Křištof, Lavrovič – Koval, Rubý, Levčík, Zajíček, Grulich (77. Kolbasa) – Gramel (68. Groda). Trenér: David Drexler.